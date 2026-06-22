Sprawdź skrzynkę pocztową. ZUS wysłał blisko 9 mln listów do emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek (22 czerwca), że zakończył tegoroczną wysyłkę decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastki. Łącznie do emerytów i rencistów w całej Polsce trafiło dokładnie 8 836 400 pakietów dokumentów. W jednej kopercie seniorzy otrzymali dwie decyzje. "To jedna z największych akcji korespondencyjnych, jakie zrealizowaliśmy w ciągu roku" – zaznaczył ZUS.

– Łączymy wysyłkę obu decyzji, aby uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę przesyłek. Dzięki temu seniorzy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu i w jednym terminie. Takie rozwiązanie to również duża oszczędność dla finansów publicznych – wskazał Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS.

Wysokość świadczeń emerytalnych

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu. To oznacza, że zainteresowani nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazał m.in. wysokość świadczenia po waloryzacji, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1 978,49 zł brutto. Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł, a także dodatku dla sieroty zupełnej – do 689,17 zł.

13. emerytura

W tej samej kopercie znalazła się też decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli 13. emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1 978,49 zł brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Przekazanie decyzji waloryzacyjnych jest ustawowym obowiązkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie pakiety dokumentów trafiły już do operatora pocztowego.

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