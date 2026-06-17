Dostałeś takiego SMS-a? ZUS ostrzega przed nowym typem oszustwa

"Mieszkaniec Zielonej Góry, który otrzymał na swój telefon komórkowy podejrzaną wiadomość z linkiem prowadzącym rzekomo do portalu eZUS, zachował zimną krew. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, aby zweryfikować SMS-a. Na miejscu urzędnicy potwierdzili jego przypuszczenia – była to próba wyłudzenia danych" – poinformował ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów oraz danych kart płatniczych przez telefon.

ZUS instruuje, jak się zachować. "Jeśli masz wątpliwości"

"Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktuj się bezpośrednio z ZUS lub zgłoś sprawę na policję. Jeśli na Twój telefon trafił podejrzany SMS, przekieruj go natychmiast na darmowy numer 8080. W ten sposób systemy bezpieczeństwa zablokują złośliwą domenę, a Ty uratujesz przed oszustwem inne osoby. Z kolei podejrzane reklamy w sieci oraz fałszywe strony internetowe zgłaszaj bezpośrednio do ekspertów z CERT Polska" – przekazał ZUS w najnowszym komunikacie.

Jak podkreślił, elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu eZUS (dawne PUE ZUS) i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualne powiadomienia z ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, np. świadczenia dla rodzin.

Podszywają się pod pracowników ZUS

Oszuści nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Jedną z najpopularniejszych metod ich działania jest "błąd w rozliczeniu zdrowotnym". Przestępcy wysyłają masowo SMS-y o rzekomej niedopłacie niewielkiej kwoty na ubezpieczenie zdrowotne. Straszą przy tym wysokimi karami i podsuwają link do szybkiej płatności.

Kolejną techniką jest telefoniczne oszustwo wymierzone w seniorów. Głos w słuchawce obiecuje podwyższenie emerytury w zamian za wpłacenie jednorazowej "opłaty rejestracyjnej".

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