Przy tych chorobach możesz liczyć na 2 tys. zł od ZUS. Publikujemy listę

ZUS przyznaje rentę, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek, spełni określone kryteria, z czego najważniejszym jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego brak zdolności do pracy. Taki dokument wydaje lekarz orzecznik ZUS. Istotne jest też staż ubezpieczeniowy, który zależy od wieku, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Kryteria są następujące:

1 rok – dla osób poniżej 20 lat,

2 lata – dla osób w wieku 20–22 lat,

3 lata – dla osób w wieku 22–25 lat,

4 lata – dla osób między 25 a 30 rokiem życia,

5 lat – dla osób powyżej 30 lat (okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku).

Od 1 marca 2026 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1 978,49 zł brutto. W przypadku częściowej niezdolności do pracy minimalne świadczenie zostało ustalone na poziomie 1 483,87 zł brutto.

Lista chorób. Kiedy można starać się o rentę?

Osoby posiadające odpowiednio co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn są zwolnione z wymogu udowodnienia pięciu lat okresów składkowych przypadających w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Przepisy rozróżniają całkowitą i częściową niezdolność do pracy. Całkowita niezdolność oznacza brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Z kolei częściowa niezdolność występuje wtedy, gdy dana osoba nie może wykonywać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Świadczenie rentowe przysługuje osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy.

Poniżej lista chorób, które często stanowią podstawę do przyznania renty:

choroby układu krążenia,

schorzenia neurologiczne,

choroby układu oddechowego,

problemy ze wzrokiem,

zaburzenia psychiczne (np. depresja, schizofrenia),

nowotwory złośliwe związane z pracą,

choroby skóry,

przewlekłe schorzenia narządu ruchu,

choroby zakaźne i pasożytnicze,

dolegliwości układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Renta może zostać przyznana też przy chorobach zawodowych. Chodzi m.in. o:

pylica płuc,

choroby zakaźne,

uszkodzenia narządu głosu,

częściowa utrata słuchu,

schorzenia obwodowego układu nerwowego,

przewlekłe choroby układu ruchu,

choroby skóry,

nowotwory złośliwe.

Czytaj też:

Ponad 4 tys. zł miesięcznie bez względu na dochód. Komu przysługuje wsparcie?Czytaj też:

Groszowe podwyżki dla emerytów. Rząd przedstawił swoją propozycję