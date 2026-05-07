Ponad 4 tys. zł miesięcznie bez względu na dochód. Komu przysługuje wsparcie?

Pieniądze te stanowią uzupełnienie budżetu osób potrzebujących, m.in. niepełnosprawnych.

Aby skorzystać ze świadczenia, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Wsparcie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Trzeba uzyskać co najmniej 70 punktów.

Od 1 stycznia 2026 roku krąg beneficjentów znacznie się poszerzył – do systemu włączono osoby, które wcześniej były wykluczone z powodu zbyt niskiej punktacji. Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli między 70 a 77 pkt.

"Wysokość wsparcia jest zależna od liczby punktów przyznanych przez WZON oraz od wysokości renty socjalnej. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, więcej renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Po ostatniej waloryzacji wynosi ona 1978,49 zł brutto" – informuje portal superbiznes.se.pl. Świadczenie wynosi:

70-74 pkt – 40 proc. – 792 zł

75-79 pkt – 60 proc. – 1188 zł

80-84 pkt – 80 proc. – 1583 zł

85-89 pkt – 120 proc. – 2375 zł

90-94 pkt – 180 proc. – 3562 zł

95-100 pkt – 220 proc. – 4353 zł

Po otrzymaniu decyzji o uzyskaniu wsparcia i jego poziomie, należy złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić jedynie przez internet: przez PUE ZUS, przez Emp@tia (empatia.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Szykuje się reforma przepisów

Rząd zaakceptował przygotowany przez resort rodziny przegląd stosowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Według informacji przekazywanych przez ministerstwo, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że projekt będzie rozpatrywany przez rząd i trafi do prac parlamentarnych do końca 2026 roku.