Wawer tłumaczy: Cienkowskiej nie chodzi o artystów tylko o grupę interesu

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dopłaty mają objąć także imigrantów i uchodźców.

Jak czytamy na stronie rządowej, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "wspólnie ze środowiskiem artystycznym". Uzasadniając projekt minister Marta Cienkowska powiedziała, że "to jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad".

Konfederacja: Cienkowska do dymisji

W reakcji na działania Cienkowskiej Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów celem złożenia wniosku o wotum nieufności dla minister. O szczegółach mówili w środę na konferencji prasowej poseł Michał Wawer i rzecznik prasowy ugrupowania Wojciech Machulski.

– Pani minister zaledwie od około roku pełni swoją funkcję, a jej urzędowanie już zostało naznaczone wyjątkową falą skandali, afer i społecznego oburzenia. Do objęcia stanowiska doszło w atmosferze konfliktu i skandalu wewnątrz koalicji rządowej, a od tego czasu pani minister na każdym kroku pokazuje, że nie reprezentuje Polaków na stanowisku ministra kultury, lecz konkretne kliki i grupy interesu, które obsiadły państwo polskie i próbują za pośrednictwem ministerstwa wyciągnąć z niego jak najwięcej pieniędzy – powiedział Michał Wawer. – Na każdym kroku pojawiają się kolejne dopłaty do pseudodzieł sztuki obscenicznej, niemającej nic wspólnego z realną kulturą. Mamy też następne afery związane z nadużyciami i niejasnymi układami w różnego rodzaju instytucjach obsadzanych przez Ministerstwo Kultury – kontynuował.

Wawer: Chodzi o grupę interesu, z której wywodzi się pani minister

– Czarę goryczy przelało jednak to, co ogłoszono wczoraj. Po długich pracach Ministerstwo Kultury zaprezentowało i przepchnęło przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący dopłacania składek emerytalnych tak zwanym artystom – wskazał. – Trzeba tu od razu zaznaczyć, że nie chodzi o prawdziwych artystów, którzy tworzą rzeczy, jakie ludzie chcą oglądać i kupować. Tacy artyści poradzą sobie sami i nie potrzebują wsparcia ze strony ministerstwa. Pani minister kultury interesuje się natomiast tymi, którzy są uzależnieni od państwowego wsparcia i państwowej kroplówki, tworzącymi grupę interesu, z której sama się wywodzi – ocenił Wawer.

– To właśnie do tych osób skierowana jest propozycja legislacyjna polegająca na tym, że artyści niepracujący na umowę o pracę ani umowę zlecenie, a więc tacy, za których nie są odprowadzane składki, mieliby otrzymywać od państwa comiesięczne dopłaty do składek – powiedział parlamentarzysta Konfederacji.

