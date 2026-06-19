Ustawa Cienkowskiej obroniona. Sejm odrzucił wniosek opozycji

W piątkowym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek PiS i Konfederacji o całkowite odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem ustawy głosowało 199 posłów, przeciw było 233, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ostatecznie projekt trafił do Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu.

Na czym polega projekt?

Przygotowane przez Ministerstwo Kultury przepisy zakładają dopłaty do składek ZUS dla artystów osiągających niskie dochody. Wsparcie miałoby objąć osoby, których średni przychód z ostatnich trzech lat nie przekroczył 125 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Pieniądze nie trafiałyby bezpośrednio do artystów, lecz na ich konto składkowe w ZUS. Resort przekonuje, że chodzi o zabezpieczenie tych twórców, którzy pracują nieregularnie i często nie mają stałych umów. Według szacunków z programu mogłoby skorzystać około 20 tys. osób.

Dopłaty dla artystów. Miażdżące wyniki sondażu

Projekt budzi jednak ogromne kontrowersje. Jak wynika z badania Instytutu Pollster dla "Super Expressu", aż 74 proc. Polaków uważa, że państwo nie powinno dopłacać artystom do emerytur i składek. Przeciwnego zdania jest zaledwie 11 proc. ankietowanych, a 15 proc. nie ma zdania.

W odpowiedzi Konfederacja jako pierwsza rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Politycy ugrupowania przekonują, że projekt jest niesprawiedliwy wobec innych grup zawodowych. – Doprowadziłoby to do chorej sytuacji, w której ludzie ciężko pracujący na minimalnym wynagrodzeniu zrzucaliby się na przyszłe emerytury dla tzw. artystów, którzy zarabiają więcej od nich i jednocześnie nie płacą składek – argumentował Michał Wawer z Konfederacji.

Do ofensywy dołączyło także PiS. Przemysław Czarnek poinformował, że jego ugrupowanie składa własny wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. – Pani Cienkowska, skompromitowana minister kultury. Do dymisji. To jest zupełnie oczywiste – powiedział polityk. Dodał, że PiS „nie będzie dalej czekać” na ruch Konfederacji i zaprosił jej posłów do współpracy przy odwołaniu minister.

Czytaj też:

"Nie ma szans". Pałac Prezydencki reaguje na słowa CienkowskiejCzytaj też:

Cienkowska zaskoczyła. Twierdzi, że prezydent nie zawetuje kontrowersyjnej ustawy