Niemcy zwrócili Polsce kolejne zagrabione dobra

Niemcy zwrócili Polsce fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu "Gaude Mater Polonia", pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie.

– W grudniu ubiegłego roku, w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzynarodowych, nastąpiło nowe historyczne otwarcie w obszarze restytucji dóbr kultury. W wyniku tego otwarcia do Polski wróciły niezwykle cenne polsko-krzyżackie dokumenty i fragment średniowiecznej rzeźby z południowej ściany kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. To był nowy początek, a dziś jest jego kontynuacja – powiedziała obecna podczas uroczystości przekazania zrabowanych dóbr minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Szefowa MKiDN podziękowała stronie niemieckiej za zaangażowanie w proces zwrotu tych bezcennych artefaktów i realizację deklaracji złożonej w trakcie konsultacji międzyrządowych".

Do Polski wracają kolejne zrabowane dobra

W listopadzie 2025 roku Niemcy zwrócili Polsce 73 rękopisy pergaminowe zrabowane w czasie II wojny światowej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, którymi w ostatnim czasie dysponowało Tajne Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlinie. Pergaminy dotyczą przede wszystkim stosunków polsko-krzyżackich. "Najstarszy z pergaminów to przywilej protekcyjny dla zakonu krzyżackiego, wydany przez papieża Innocentego III w 1215 roku — czyli jeszcze przed sprowadzeniem zakonników na ziemie polskie przez księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku” – informował Onet.

Doszło także do zwrotu listu żelaznego króla Kazimierza Jagiellończyka, który jest najmłodszym w archiwum. Pochodzi on z 1455 roku, czyli z początku wojny trzynastoletniej. List żelazny został skierowany dla wielkiego mistrza zakonu udającego się na rokowania pokojowe.

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