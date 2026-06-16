Polacy pobici przez niemiecką policję. W sieci wrze

W Berlinie doszło do brutalnej interwencji niemieckiej policji wobec Polaków, którzy chcieli oddać hołd polskim ofiarom niemieckich zbrodni z lat II wojny światowej. Kilka osób zostało poturbowanych i przetransportowanych do szpitala.

Oburzenie w sieci

W sieci wybuchła prawdziwa burza.

"W Berlinie niemiecka policja brutalnie interweniuje wobec Polaków, którzy chcą uczcić pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Państwo odpowiedzialne za II wojnę światową, nie potrafi okazać elementarnego szacunku wobec pamięci swoich ofiar. Takie działania kompromitują niemieckie władze. Jeśli w stolicy Niemiec przeszkadza się Polakom w oddaniu hołdu pomordowanym rodakom, to mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko niezręcznością urzędniczą." – napisał polityk PiS Przemysław Czarnek.

"Wydarzenia w Berlinie są przykładem antypolskich uprzedzeń i braku szacunku dla symboli religijnych. Atak na Polaków niosących krzyż do miejsca pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej jest nie do przyjęcia i przynosi wstyd państwu, które deklaruje swoje zaangażowanie w demokrację i prawa człowieka. Polacy mają prawo godnie upamiętniać swoje ofiary. Oczekujemy wyjaśnień, przeprosin oraz ukarania sprawców" – stwierdził polityk PiS Arkadiusz Mularczyk.

"Należy bezwzględnie złożyć zawiadomienie do polskiej Prokuratury dotyczącej m. in. przekroczenia uprawnień przez niemieckich funkcjonariuszy policji. Z uwagi na to, że pokrzywdzonymi są polscy obywatele, 🇵🇱 Prokuratura jest właściwa do prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Śledztwo powinno być prowadzone w sposób rzetelny i szczegółowy skoro pobito naszych obywateli" – ocenił mecenas Bartosz Lewandowski.

"Niemiecka policja bije i kopie Polaków niosących krzyż. Policjant chwyta trzymającego krzyż za głowę i wali go z kolana – ten tu – numer BE 12226. Czy @sikorskiradek już w drodze na pomoc naszym? Czy Ambasador @Amb_Berger już spakowany i w drodze do swoich?" – pyta dziennikarz Wojciech Biedroń.

"Widziałem w Berlinie dziesiątki demonstracji. Widziałem niebywałą agresję lewactwa skierowaną przeciw Marszowi w obronie życia. I nigdy policja berlińska się nie zachowywała z taką brutalnością jako wobec @ROGranic" – wskazał komentator "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.