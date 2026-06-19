Prezydent Nawrocki podpisał sześć ustaw. Zmiany w ważnych obszarach

"Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" – napisał w piątek (19 czerwca) na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Jak wskazał, zaakceptował:

Uproszczenia w rozliczaniu podatków;

Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie;

Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń;

Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej;

Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi;

Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków. 229 – ustaw podpisałem. 37 – ustaw zawetowałem. Ponad 85 proc. ustaw uzyskało moją akceptację" – podkreślił prezydent Nawrocki. "Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!" – skwitował.

Ponad rok od wyboru Nawrockiego

1 czerwca minął rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w niej 10 606 877 głosów (50,89 proc.). Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

Prezydent Nawrocki dotychczas złożył w Sejmie 20 projektów ustaw. Jak podała Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki". Aprobatę parlamentu zyskał jeden – dotyczący ochrony polskiej wsi (z 9 sierpnia 2025 r.). Zakładał on m.in. przedłużenie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce o 10 lat.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Pełni funkcję zwierzchnika Sił Zbrojnych. W sytuacjach nadzwyczajnych może wprowadzać stan wojenny lub stan wyjątkowy. Posiada prawo weta wobec ustaw uchwalanych przez parlament, które może zostać odrzucone jedynie większością 3/5 głosów w Sejmie.

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