Prezydent Nawrocki podpisał sześć ustaw. Zmiany w ważnych obszarach
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Prezydent Nawrocki podpisał sześć ustaw. Zmiany w ważnych obszarach

Dodano: 
Karol Nawrocki, prezydent RP
Karol Nawrocki, prezydent RP Źródło: PAP / Paweł Supernak
Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że podpisał sześć ustaw, w tym tę dotyczącą uproszczenia w rozliczaniu podatków.

"Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" – napisał w piątek (19 czerwca) na platformie X prezydent Karol Nawrocki. Jak wskazał, zaakceptował:

  • Uproszczenia w rozliczaniu podatków;
  • Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie;
  • Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń;
  • Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej;
  • Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi;
  • Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków. 229 – ustaw podpisałem. 37 – ustaw zawetowałem. Ponad 85 proc. ustaw uzyskało moją akceptację" – podkreślił prezydent Nawrocki. "Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!" – skwitował.

Ponad rok od wyboru Nawrockiego

1 czerwca minął rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki uzyskał w niej 10 606 877 głosów (50,89 proc.). Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

Prezydent Nawrocki dotychczas złożył w Sejmie 20 projektów ustaw. Jak podała Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki". Aprobatę parlamentu zyskał jeden – dotyczący ochrony polskiej wsi (z 9 sierpnia 2025 r.). Zakładał on m.in. przedłużenie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce o 10 lat.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Pełni funkcję zwierzchnika Sił Zbrojnych. W sytuacjach nadzwyczajnych może wprowadzać stan wojenny lub stan wyjątkowy. Posiada prawo weta wobec ustaw uchwalanych przez parlament, które może zostać odrzucone jedynie większością 3/5 głosów w Sejmie.

Czytaj też:
Rok od wyborów. Polacy ocenili Nawrockiego na tle innych prezydentów

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X
Czytaj także