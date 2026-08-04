"Pan prezydent grubo przesadził". Komorowski o decyzji Nawrockiego

Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Piotra Staruchowicza, darując mu środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe oraz zarządzając zatarcie skazania.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, za decyzją przemawiały m.in. pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu oraz ustabilizowany tryb życia skazanego.

Komorowski: To jest niepoważne, Nawrocki grubo przesadził

Bronisław Komorowski, prezydent RP w latach 2010-2015, uważa, że prawo łaski jest wyjątkową prerogatywą prezydenta, która powinna być stosowana wyłącznie w nadzwyczajnych, społecznie uzasadnionych przypadkach.

– Prawo do dokonywania ułaskawień to niemal królewskie prawo. To wielki przywilej prezydenta, ale również wielka odpowiedzialność – powiedział w rozmowie z "Faktem".

Dodał, że w czasie swojej kadencji korzystał z prawa łaski przede wszystkim w sprawach budzących wątpliwości wymiaru sprawiedliwości lub wynikających ze szczególnych okoliczności rodzinnych i zdrowotnych.

Zdaniem Komorowskiego ułaskawienie osoby skazanej jedynie na zakaz stadionowy nie spełnia takich kryteriów.

– To jest niepoważne. Pan prezydent po prostu grubo przesadził i sam okazał lekceważenie dla instytucji ułaskawienia – ocenił. Porównał tę sytuację do ułaskawienia osoby ukaranej mandatem za przekroczenie prędkości.

Były prezydent stwierdził również, że w jego ocenie Nawrocki "ułaskawił swojego kolegę ze stadionu", nawiązując do wieloletniej aktywności Staruchowicza w środowisku kibiców Legii Warszawa. Jednocześnie zaznaczył, że nie zna wszystkich okoliczności, które mogły zostać uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.

Prezydent zastosował prawo łaski wobec trzech osób

Według doniesień medialnych, prezydent oprócz "Starucha" ułaskawił także Adama Borowskiego i Piotra Pytla.

Jak przekazał minister w KPRP Mateusz Kotecki, Nawrocki od początku kadencji (6 sierpnia minie rok od zaprzysiężenia) zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób, a pięciu osobom odmówił.

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