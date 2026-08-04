Lisicki: "GW" daje Morawieckiemu szansę. Ziemkiewicz: Mam nadzieję, że się mylą

Czy Mateusz Morawiecki będzie w stanie wprowadzić swoją partię do Sejmu? I czy spełni się życzenie "Gazety Wyborczej"? O tym w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy".
Mateusz Morawiecki ogłosił w minioną środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus". Kilka dni później były premier poszedł o krok dalej i ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy założona zostanie partia polityczna. Czy nowe ugrupowanie miałoby szansę dostać się do Sejmu?
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