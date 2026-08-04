Tak TVN24 pożegnało Morozowskiego. "Nasz kolega, przyjaciel, autorytet"

– Dziś, 4 sierpnia 2026 roku, zmarł nasz kolega, przyjaciel, autorytet Andrzej Morozowski – poinformował widzów TVN24 Tomasz Sianecki. Stacja wydała specjalny program poświęcony zmarłemu we wtorek w wieku 69 lat Andrzejowi Morozowskiemu.

– To nie jest tak, że nie spodziewaliśmy się tego. Natomiast zawsze, kiedy przychodzi ten moment, człowiek czuje się zaskoczony. To jest taki egzamin z profesjonalizmu, do którego przygotowujemy się całe życie zawodowe. Potem okazuje się, że te wszystkie przygotowania nie mają żadnego sensu, bo jak już nadchodzi ten moment, to trudno się z tym pogodzić – powiedział Sianecki.

"Andrzej Morozowski odszedł"

– Andrzej Morozowski, po naprawdę bardzo ciężkiej chorobie, którą znosił bardzo, bardzo dzielnie wraz ze swoją żoną Agatą, dzisiaj odszedł. Od Agaty, od nas, od państwa – mówił dalej dziennikarz TVN24. – Jesteśmy tutaj. (...) Czekamy na wszystkich tych, którzy czuli się związani z Andrzejem i zapraszamy ich tutaj do nas, do studia, żeby w tym trudnym, bardzo trudnym momencie byli razem z nami, razem z państwem, z naszymi widzami – dodał.

Na ekranie pojawiła się czarna "belka" z napisem: "W wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski. Dziennikarz, filar TVN24, mistrz rozmowy politycznej". W tle widzowie zobaczyli czarno-białe zdjęcie Morozowskiego. Natomiast przy logo TVN24 pojawiła się czarna wstążka.

Dziennikarz, publicysta, reporter

Andrzej Morozowski zaczynał pracę w Radiu Zet. Współpracował także z Telewizją Polską. Był reporterem "Teleexpressu" w Sejmie. W 2001 r. związał się z TVN24. W ostatnim czasie prowadził m.in. program "Tak jest". Był wielokrotnie nominowany i nagradzany. W 2006 r., razem z Tomaszem Sekielskim, otrzymał tytuł Dziennikarza Roku w plebiscycie Grand Press za ujawnienie tzw. taśm Renaty Beger.

Od kilku lat Morozowski zmagał się z ciężką chorobą nowotworową.

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