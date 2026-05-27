Burza po nowym pomyśle Cienkowskiej. Konfederacja domaga się dymisji

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ustawy zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Ponadto będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.

Cienkowska do dymisji? Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów

Konfederacja domaga się dymisji minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

W rozmowie z DoRzeczy.pl Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, powiedział, że "właśnie zakończyliśmy konferencję prasową, na której ogłosiliśmy zbiórkę podpisów pod wotum nieufności wobec minister Cienkowskiej".

– Marta Cienkowska ma bardzo barwne funkcjonowanie jako minister kultury. Idzie od afery do afery, od skandalu do skandalu – ocenił.

Zdaniem Michała Wawra "do tej pory najbardziej chyba przebiła się kwestia przyznania stypendium na pisanie poezji aborcyjnej panu Jasiowi Kapeli".

Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny

– Natomiast kwestia dopłat do emerytur dla artystów przebiła wszystko i zasługuje nie tylko jako projekt na odrzucenie, ale po prostu na dymisję pani minister – mówił.

Michał Wawer ocenił, że "to jest skandaliczne, żeby tworzyć mechanizm, w ramach którego ciężko pracujący Polacy, którzy na umowie o pracę dostają płacę minimalną i odprowadzają pełne składki oraz wysokie podatki, z tych składek i podatków dorzucali się w przyszłości do emerytur artystów, często pseudoartystów, którzy dzisiaj zarabiają więcej od nich".

– Bo takie są mechanizmy tej ustawy, że osoby zarabiające grubo powyżej płacy minimalnej, miałyby się kwalifikować do dopłat do składek i być co roku finansowane przez państwo jako przyszłe emerytury – tłumaczył.

Poseł Konfederacji zwrócił uwagę, że projekt ustawy zakłada również gigantyczny wzrost biurokracji.

– Setki nowych funkcji w jakichś radach programowych, w jakichś komisjach opiniujących, otrzymujących setki złotych za rozpatrzenie pojedynczego wniosku. To jest po prostu tworzenie przez panią Cienkowską paśnika dla swoich kolegów, czy dla osób wyznaczanych przez partie należące do obozu rządzącego. Nie może być w Polsce miejsca na coś takiego – podkreślił Michał Wawer.

Szokujące zapisy w ustawie o artystach. Dopłaty do ZUS dla cudzoziemców

Fala komentarzy po ogłoszeniu rządowego projektu. "Dlaczego artyści mają być uprzywilejowani?"