Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika ds. CPK

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, Laska zastąpi Piotr Malepszak. Informację potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Wczoraj wieczorem przekazałem dokument podpisany przez Prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie – powiedział polityk PSL na antenie RMF FM. Klimczak dodał, że dymisja nastąpiła na wniosek samego Laska.

– To on złożył dymisję. Tak mi przekazał pan Lasek. Powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużej prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych. Fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundementów pod terminal tzw. palowanie. Firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata/jesieni wbije symboliczną łopatę – stwierdził.

Przypomnijmy, że Maciej Lasek pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. CPK od końca 2023 roku.

Wkrótce ruszy budowa CPK

Budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju, ma ruszyć we wrześniu. Wtedy wystartują prace terenowe. W niedawnej rozmowie z RMF FM potwierdził to Maciej Lasek. Nowe lotnisko ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą.

– Ten plan oznacza, że do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma ruszyć budowa, w ramach prac nad pierwszym etapem lotniska. Tam, gdzie mają się zacząć prace, spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów. W ramach wywłaszczeń regularnie, w każdym tygodniu wypłacamy odszkodowania osobom, które są tymi wywłaszczeniami objęte – podkreślił.

W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą Budimex, która ma realizować pierwszy etap budowy, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Zakończył się etap odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

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