Czy podatnicy powinni dokładać artystom do ZUS? Kukiz odpowiada

W wywiadzie dla Wojciecha Biedronia w Telewizji Republika Paweł Kukiz odpowiadał na pytania dotyczące projektu ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia ZUS dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dopłaty mają objąć także imigrantów i uchodźców.

Twarzą projektu jest Marta Cienkowska z Polski 2050. W środę na posiedzeniu Rady Ministrów wsparcie dla dopłat wyraził lider koalicji rządzącej Donald Tusk. Konfederacja rozpoczęła już w Sejmie zbiórkę podpisów pod wotum nieufności dla minister kultury, o czym poseł Michał Wawer mówił szerzej w wywiadzie dla portalu "Do Rzeczy".

Kukiz: Cienkowska do dymisji

Kukiz bez wahania stwierdził, że stwierdził, że minister kultury Marta Cienkowska sama powinna podać się do dymisji.

Poseł koła Demokracja Bezpośrednia powiedział, że ci, którzy naprawdę są artystami i rzeczywiście nie stać na opłacanie składek zdrowotnych i emerytalnych, a chcieliby to robić, powinni otrzymać pomoc, ale nie z pieniędzy podatników, tylko od organizacji zarządzania zbiorowego, jak ZAiKS (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS), czy SAP (Stowarzyszenie Artystów Polskich).

Przy okazji pytań dziennikarza, Kukiz wskazał, że sam kiedy nie był jeszcze znanym i dobrze zarabiającym muzykiem, pracował na budowie i opłacał składki ZUS. Zwrócił w tym kontekście uwagę, że nie może być tak, że podatnicy będą przymuszani do finansowania składek emerytalnych i zdrowotnych artystom, którzy mogą, ale nie zdecydowali się na opłacanie składek.

Czytaj też:

"Pogięte blachy nazywają rzeźbą". Bosak bez litości dla projektu MKiDNCzytaj też:

Stanowski omówił absurdy ustawy o artystach. "Śmieją się ludziom w twarz"