Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dopłaty mają objąć także imigrantów i uchodźców. Twarzą projektu jest minister kultury Marta Cienkowska z Polski 2050. W środę na posiedzeniu Rady Ministrów wsparcie dla dopłat wyraził lider koalicji rządzącej Donald Tusk. Konfederacja uruchomiła już zbiórkę podpisów pod wotum nieufności wobec Cienkowskiej.

Rząd chce, by podatnicy dorzucali się do składek ZUS artystów

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Kanale Zero Kapela powiedział, że popiera inicjatywę rządu i minister Cienkowskiej, choć sam raczej nie załapie się na rządowe dopłaty, ponieważ obok pracy zawodowej prowadzi działalność sportową oraz – jak się wyraził – "artystyczną".

Dziennikarz kilkukrotnie pytał, dlaczego fryzjerki, sprzedawczynie, górnicy i przedstawiciele innych zawodów mają się dodatkowo zrzucać na składki emerytalne i rentowe dla artystów. Prusinowski dopytywał, dlaczego system ma preferencyjnie traktować wybraną grupę zawodową. W tym zakresie rozmówcy nie mogli dość do wspólnych wniosków.

Jaś Kapela: Dlaczego kasjerka na kasie zarabia więcej niż ja?

Kapela zauważył, że pani w sklepie na kasie zarabia więcej niż od po 15 latach w pracy w wydawnictwie "Krytyki Politycznej". Sam dodał jednak, że "być może praca pani na kasie wymaga większych kwalifikacji". Nie skonstatował jednak, że po prostu praca kasjerki jest potrzebna konsumentom, a jego praca najwyraźniej niekoniecznie.

Kapela powiedział też, że w jego idealnym świecie powinien być dochód gwarantowany i każdy powinien dostawać od państwa pieniądze. Dziennikarz zapytał ponownie, dlaczego osoby mało zarabiające mają płacić składki na inne osoby mało zarabiające.

– Dlatego, że jest to realna sytuacja osób, które w ten sposób pracują, zarabiając na swoje życie działalnością twórczą. Możemy to rozwiązać systemowo albo możemy to rozwiązać przez jakieś właśnie oszustwa, fikcyjne zatrudnienia – opowiadał Kapela.

W pewnym momencie rozmowy Kapela wypalił: "Zastanawiam się, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej".

– Może nic użytecznego pan nie robi? – zauważył Prusinowski. – Społeczeństwo i gospodarka nie są w stanie tego wycenić – usiłował tłumaczyć.

– Być może moje teksty są bez sensu i nikogo nie obchodzą – przyznał Kapela, dodając "i dlatego zostałem tutaj zaproszony, żeby porozmawiać o niczym". Wyraził też swoją opinię, że być może kogoś interesuje to, co ma do powiedzenia.

