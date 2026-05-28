"Możliwe skażenie Warty". Alert RCB dla mieszkańców

Alert został rozesłany w środę (27 maja) po dużym pożarze zakładu przemysłowego, w którym znajduje się m.in. ocynkownia.

Ogień objął halę o powierzchni około 5 tys. metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 60 zastępów straży pożarnej i około 250 strażaków.

Możliwe skażenie Warty po pożarze w Obornikach

RCB poinformowało w wiadomości SMS: "Uwaga! Możliwe skażenie i zanieczyszczenie rzeki Warta w pow. obornickim. Ogranicz wszelką aktywność w rejonie rzeki".

Służby przekazały w czwartek rano (28 maja), że według dotychczasowych badań woda w Warcie nie została skażona, a jakość powietrza nie wskazuje na zagrożenie dla mieszkańców. Nadal trwa jednak analiza próbek pobranych podczas akcji gaśniczej.

Przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez biegłych i odpowiednie służby.

Dwa alerty RCB

Wcześniej mieszkańcy powiatów obornickiego i poznańskiego oraz miasta Poznań otrzymali alert RCB z ostrzeżeniem przed dużym zadymieniem.

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" – przekazano w wiadomości SMS.