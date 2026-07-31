Sanatoria straciły 158 mln zł. NFZ chce karać kuracjuszy za nieobecność

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest wprowadzenie kar dla kuracjuszy, którzy nie stawią się na wyznaczonym turnusie i nie poinformują wcześniej o swojej rezygnacji. Z analiz resortu wynika, że problem ten generuje wielomilionowe straty dla uzdrowisk. W latach 2023–2025 placówki straciły z tego powodu ponad 158 mln zł.

Nawet 12 miesięcy karencji

Jedna z propozycji zakłada wprowadzenie co najmniej 12-miesięcznego okresu karencji dla pacjentów, którzy nie pojawią się na turnusie i nie zgłoszą wcześniej rezygnacji do NFZ. Oznaczałoby to, że kolejne skierowanie do sanatorium mogliby złożyć dopiero po upływie roku od zakończenia niewykorzystanego turnusu.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia, najczęstsze powody rezygnacji nie są związane ze stanem zdrowia. – Powody dotyczą przede wszystkim: preferowania uzdrowisk położonych nad morzem, zainteresowania wyjazdem na leczenie wyłącznie w okresie wakacji, braku zainteresowania leczeniem w okresie zimowym, niedogodności podróży, braku środków finansowych związanych z podróżą i koniecznością dopłaty do pobytu, konieczności opieki nad członkami rodziny, zaplanowanego prywatnego wyjazdu oraz kwestii zawodowych – wskazał wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Nowe zasady od 2027 roku

Równolegle NFZ przygotowuje zmiany dotyczące organizacji leczenia uzdrowiskowego. Nowe przepisy przewidują stworzenie katalogu zabiegów przypisanych do konkretnych schorzeń. Program leczenia ma być dostosowywany do rodzaju choroby oraz wieku pacjenta. Zmiany obejmą między innymi leczenie chorób:

układu oddechowego;

ortopedycznych i reumatologicznych;

neurologicznych;

kardiologicznych;

dermatologicznych;

gastroenterologicznych.

W terapii większą rolę mają odgrywać naturalne surowce lecznicze, takie jak solanki, borowiny, wody siarczkowe oraz kuracje pitne.

Projekt zakłada także wyraźne rozróżnienie zabiegów przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Niektóre procedury, takie jak wybrane kąpiele radonowe czy zabiegi borowinowe, mają być dostępne wyłącznie dla pełnoletnich pacjentów.

Trwają analizy

Propozycje dotyczące kar za nieobecność w sanatoriach są obecnie analizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Po zakończeniu prac mają zostać przygotowane projekty zmian w przepisach. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe regulacje mogłyby wejść w życie.

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