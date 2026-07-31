Mundurowi na listach KKP Grzegorza Brauna. Włoski akcent na konferencji

W czwartek przed pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Piotr Heszen i Grzegorz Braun poinformowali, że na listach wyborczych komitetu partii w wyborach do Sejmu w 2027 roku każdym okręgu w Polsce, na stałym 5. miejscu, znajdzie się byli funkcjonariusze służb mundurowych. (Aktywni pracownicy służb mundurowych nie mogą kandydować do parlamentu. Chyba, że zostanie im udzielony na ten czas bezpłatny urlop).

Mundurowi na listach Konfederacji Korony Polskiej

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun oświadczył, że jednym z politycznych celów Konfederacji Korony Polskiej jest przywrócenie bezpieczeństwa Polakom, ale żeby było to możliwe, należy przywrócić bezpieczeństwo funkcjonariuszom.

Braun podkreślił, że służby mundurowe to ludzie, którzy decydują się narażać własne życie, żeby strzec naszego wspólnego bezpieczeństwa, dlatego należy im się wyjątkowy szacunek i ochrona. Niestety politycy często wysługują się mundurowymi. – Bezpieczeństwo trzeba obronić i na granicach i na ulicach. Importujemy gangi i mafie (…), obce służby panoszą się po Polsce (…) a władza to zwala na policjantów i żołnierzy. Braun podkreślił, że funkcjonariusze muszą być lojalni wobec państwa polskiego, ale to państwo polskie przede wszystkim musi być lojalne wobec nich – pozwolić im działać, a nie zmuszać do grzebania w papierach i przepisach, zapewnić odpowiednie wynagrodzenia i bronić ich, a nie atakować, jak czasami się zdarza.

Grzegorz Braun: Odzyskajmy niepodległość

Ponadto potrzebna jest pilna zmiana w prawie. – Chcemy by tylko Polak mógł służyć w polskim mundurze. To bardzo ważna rzecz. Nie może być podwójnej lojalności. Obywatele obcych państw, z całą sympatią i szacunkiem – posiadacze większej kolekcji paszportów, nie mogą służyć Najjaśniejsze Rzeczpospolitej ani mundurowo ani w cywilu, dlatego że popadaliby wtedy w nieuchronny konflikt lojalności. Dlatego doprowadzimy do tego, że w polskim mundurze i w polskiej służbie państwowej, posługiwać będą tylko Polacy – mówił Braun.

– Dla nas nie będzie miało znaczeni kto, kiedy, w jakich okolicznościach doznał tego natchnienia żeby wstąpić do służby. Dla nas znaczenie ma to, po której stronie jesteście dzisiaj – czy jesteście po polskiej stronie czy po stronie kolonizatorów, po stronie rady ambasadorów, która ma wyznaczać Polakom kto ma nimi rządzić. Odzyskajmy niepodległość, obrońmy ją na naszych ulicach i granicach, dla siebie, dla naszych dzieci, dla Polski – powiedział podczas swojego przemówienia Grzegorz Braun.

W trakcie konferencji głos zabrało także kilku przyszłych kandydatów ze służb mundurowych.

Piotr Heszen zwrócił uwagę na wejście na włoską scenę polityczną nowej prawicowej partii. Założył ją emerytowany generał Roberto Vannacci. Chodzi o nowo powstałą partię Futuro Nazionale (Narodowa Przyszłość). Vannacci sytuuje się na włoskiej scenie politycznej bardziej na prawo niż premier Meloni i wicepremier Salvini. Tak też przedstawiają go mainstreamowe media.

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