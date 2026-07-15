Nerwy mainstreamu. Braun: KKP chce uwolnić Polskę od urojeń klimatycznych i geopolitycznych

Grzegorz Braun był gościem w najnowszym odcinku na kanale YouTube "Do Rzeczy". Przedmiotem rozmowy były m.in. stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na polskiej scenie politycznej, w tym rosnące sondaże Konfederacji Korony Polskiej, poszerzająca się struktura jej elektoratu, a także coraz bardziej nerwowy stosunek mainstreamu do tego nielubianego i cenzurowanego przez siebie ugrupowania.

Zagrożenia dotykające egzystencji narodu polskiego

Prowadzący Jerzy Karwelis zapytał m.in. o głoszone przez Koronę hasło konieczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego wyraził stanowisko, że największe niebezpieczeństwa wiszące nad Polską, w tym masowa migracja, unijna tzw. polityka klimatyczna, zagrożenie bankructwem i ewentualność wciągnięcia Polski w cudzą wojnę, muszą być powstrzymane szybko.

Braun powiedział, że są to zagrożenia dotykające samej egzystencji, bytu i przyszłości narodu polskiego. – Nie należy ratować, rozkładając ten proces na pokolenia i na kolejne dekady, kolejne kadencje. Jak zapobiec bankructwu energetycznemu, które jest faktem na poziomie rachunków za prąd, gaz, paliwo? Trzeba odrzucić szalbierstwo ETS, czyli handlowanie pieniędzmi destylowanymi z powietrza na giełdzie w Londynie – stwierdził lider KKP.

Grzegorz Braun: Żeby odzyskać niepodległość trzeba podjąć decyzję polityczną

– Żeby to zrobić, trzeba podjąć decyzję polityczną, że to jest Polska i tutaj rządzimy się sami, a nie jesteśmy wasalami czy, gorzej, niewolnikami Reichsführerin von der Leyen i jej Rady Komisarzy Ludowych eurokołhozowych – kontynuował Braun. – Nie da się rozwiązać takich problemów takich jak islamizacja, judaizacja, banderyzacja, pozostając w ramach eurokołchozu. Więc Polexit to logiczny wniosek – ocenił polityk.

– Chcecie państwo dalej płacić rachunki, w których więcej niż połowę stanowi opłata od urojeń klimatycznych i urojeń geopolitycznych, czyli: "na złość cioci odmrozimy sobie uszy"? Jeżeli tak chcecie, no to nie głosujcie na Konfederację Korony Polskiej, bo my chcemy uwolnić polskie rodziny i polskie biznesy od tego wyzysku i ucisku – powiedział Braun.

Eurodeputowany powiedział, że ETS jest sprawą kluczową. – To jest taka druga, przyspieszona ścieżka do przepaści, przyspieszona droga do zatracenia – powiedział, dodając, że problemem jest także ucisk fiskalny, z którym Polacy są już oswojeni – PIT, CIT, ZUS, monopol NFZ.

Polityk powiedział, że spodziewa się, że procesy autodestrukcji KO-PiS będą przyśpieszać. Jego zdaniem widać już wyraźnie, że większość Polaków nie popiera polityki prowadzonej i proponowanej przez te ugrupowania.

Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy z Grzegorzem Braunem na kanale Do Rzeczy.

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