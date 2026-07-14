Braun: Nie życzę Ukraińcom, by znaleźli się pod władzą brukselskiego sowietu

Grzegorz Braun był gościem w najnowszym odcinku podcastu "Jan Pospieszalski Rozmawia". W trakcie rozmowy lider Konfederacji Korony Polskiej przypomniał o jednym z powodów, dla którego opowiada się przeciwko akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Jak powiedział, nie chce żeby Polska "już całkiem formalnie" została wzięta w imadło Niemiec z jednej strony i Ukrainy z drugiej. Zdaniem Brauna "Ukraina została nominowana przez eurokołchoz na filar bezpieczeństwa systemu eurokołchozowego". Jak powiedział, armia Ukrainy jest rozwinięta, ostrzelana, dozbrojona, mająca zaplecze przemysłu zbrojeniowego, na co należy spojrzeć także przez pryzmat trwającego procesu odbierania kompetencji rządom państw członkowskich i centralizacji władzy w Unii Europejskiej.

Akcesja Ukrainy do UE a centralizacja Europy. Opinia Brauna

W tym kontekście Braun przypomniał o Manifeście z Ventotene włoskiego komunisty i jednego z przodowników "jednoczenia" Europy Altiero Spinelliego, zakładającym wyeliminowanie w Europie narodów, granic i własności prywatnej. – A ponieważ to będzie bolało, bo nie wszyscy będą chcieli, to potrzebny jest element przymusu i narzędzie przymusu – dodał.

Braun powiedział przy okazji tego wątku, że nie życzy Ukraińcom, by wydostawszy się spod moskiewskiego sowietu znaleźli się pod władzą sowietu brukselskiego.

Grzegorz Braun: Polska nie da odporu problemom, pozostając w Unii Europejskiej

W dalszej części rozmowy polski europoseł do Parlamentu Europejskiego powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Polska nie będzie w stanie ochronić się przed wiszącymi nad nią największymi zagrożeniami jeśli będzie trwać w strukturach Unii Europejskiej.

– Nie ma rozwiązania tych problemów w obrębie aktualnych uzależnień i zobowiązań międzynarodowych zaciągniętych głupio i zdradziecko przez rządy warszawskie i prezydentów belwederskich. Nie ma dla Polski rozwiązania tych problemów w eurokołchozie, dlatego trzeba odzyskać niepodległość – powiedział. – Ani pakt migracyjny, ani ukrainizacja, banderyzacja, ani wpychanie Polski w wojnę, ani bankructwo energetyczne przez urojenia klimatyczne i geopolityczne – nie damy temu odporu, nie zdołamy się przed tym uratować, pozostając jednocześnie lojalnym poddanym Ursuli von der Leyen – podkreślił Braun.

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