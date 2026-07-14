Będzie siłowe doprowadzenie Brauna do prokuratury? Żurek złożył wniosek

13 listopada ub.r. Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna w związku z podejrzeniem popełnienia przez polityka łącznie sześciu przestępstw. Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 r.

Po uzyskaniu zgody PE prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów i podjął czynności zmierzające do przesłuchania Brauna w charakterze podejrzanego.

Wniosek o zatrzymanie Grzegorza Brauna

"Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia. Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego" – przekazała prokuratura.

W ocenie prokuratora działania te mają charakter celowy i są ukierunkowane na przewlekanie postępowania przygotowawczego poprzez korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności. Zatrzymanie lub aresztowanie europosła wymaga dodatkowej zgody Parlamentu Europejskiego, niezależnie od zgody udzielonej wcześniej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

"Skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna stanowi reakcja prokuratora na postawę prezentowaną w toku prowadzonego postępowania. Zachowanie to świadczy o lekceważeniu obowiązków procesowych oraz ignorowaniu działań polskiej prokuratury, a w konsekwencji stawiania się ponad obowiązującym porządkiem prawnym. Tego rodzaju postawa pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażonymi w art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie rzecznik prasowej prokuratora generalnego, prok. Anny Adamiak.

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