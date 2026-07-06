Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego poinformowała w poniedziałek, otwierając sesję europarlamentu w Strasburgu, że zachowanie Grzegorza Brauna było uderzające wprost w autorytet instytucji.

Grzegorz Braun ukarany przez Parlament Europejski

– Niewłaściwe zachowanie europosła Brauna narusza godność i reputację izby. Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania – powiedziała.

Na 20 kolejnych dni, począwszy od 16 czerwca, Grzegorz Braun został całkowicie wykluczony i pozbawiony możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek pracach unijnej komisji ds. bezpieczeństwa i obrony. Dodatkowo na europosła nałożono cięcie dwóch dniówek z należnej mu diety.

Europoseł Braun skrytykował Kaję Kallas

W połowie marca podczas obrad komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE, w których brała udział wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Kaja Kallas, Grzegorz Braun nazwał jej stanowisko bezcelowym i zupełnie niepotrzebnym. Stwierdził przy tym, że pełnym agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są wyłącznie "Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie".

– A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi – mówił, zwracając się do Kallas.

Przewodniczący komisji SEDE, niemiecki polityk David McAllister stwierdził, że to słowa "całkowicie antysemickie". Gdy Grzegorz Braun próbował nakłonić McAllistera do "pogłębienia" swojego stanowiska, przewodniczący komisji odpowiedział: "Zamknij się".

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