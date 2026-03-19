Burza w PE. Niemiecki europoseł do Brauna: Zamknij się!

Do zdarzenia doszło we wtorek podczas spotkania komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas.

Głos zabrał m.in. Grzegorz Braun, który stwierdził, że odpowiedzialność za wojnę w Iranie ponosi Izrael i żydowska diaspora. Skrytykował też samą Kallas, która próbowała go uciszać.

Nerwy puściły przewodniczącemu komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego Davidowi McAllisterewi z Europejskiej Partii Ludowej. Polityk kazał Braunowi "zamknąć się", a następnie zarzucił mu antysemityzm.

Europoseł PiS Adam Bielan stwierdził, że działanie lidera Korony było "niepotrzebną prowokacją". – Między innymi przez takie zachowania my nie wyobrażamy sobie koalicji z formacją Grzegorza Brauna – stwierdził.

– Pan Grzegorz Braun kiedyś powiedział, że czuje się patriotą i że za granicą nie będzie robił kontrowersyjnych happeningów. Widać, że nawet w tym jednym zobowiązaniu nie jest konsekwentny – dodaje europoseł KO Andrzej Halicki.

Partia Brauna z największym wzrostem poparcia

Tymczasem jak wynika z najnowszego sondażu, to właśnie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna odnotowuje największy największy wzrost poparcia.

Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 31,1 proc. respondentów. Na drugim miejscu, z wynikiem 24,7 proc., uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce podium należy do Konfederacji, która uzyskała w badaniu 13,6 proc. wskazań. To dokładnie tyle samo, co w poprzednim pomiarze.

Z badania IBRIS dla Polsat News wynika, że ugrupowanie Grzegorza Brauna cieszy się obecnie poparciem na poziomie 8,2 proc. Na kolejnym miejscu uplasowała się Lewica, która uzyskała 6,1 proc. wskazań, odnotowując największy spadek poparcia spośród wszystkich ugrupowań. Partia Włodzimierza Czarzastego straciła aż 2,1 pkt. proc.

Czytaj też:

Braun w PE: Nie mogę poprzeć waszego programu. Chcę, aby mój kraj był niepodległyCzytaj też:

PiS skazane na Brauna? Są wyniki nowego sondażu