Złe wieści dla PiS, partia Brauna zyskuje najwięcej

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polsat News wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska.

Najnowszy sondaż: Koalicja Obywatelska zwiększa przewagę nad PiS

Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 31,1 proc. respondentów. Na drugim miejscu, z wynikiem 24,7 proc., uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość.

"W stosunku do poprzedniego badania z początku grudnia KO zwiększyła poparcie i przewagę nad PiS. Mowa jednak o dziesiątych częściach punktów procentowych. O ile w stosunku do grudnia wynik KO urósł o 0,2 pp., tak PiS odnotowało wynik o 0,8 pp. niższy" – czytamy.

Ostatnie miejsce podium należy do Konfederacji, która uzyskała w badaniu 13,6 proc. wskazań. To dokładnie tyle samo, co w poprzednim pomiarze.

Partia Brauna z największym wzrostem poparcia, złe wieści dla Lewicy

Największy wzrost poparcia odnotowała w sondażu Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna cieszy się obecnie poparciem na poziomie 8,2 proc., czyli o 1,1 pkt. proc. więcej w porównaniu do poprzedniego badania.

Na kolejnym miejscu uplasowała się Lewica, która uzyskała 6,1 proc. wskazań, odnotowując największy spadek poparcia spośród wszystkich ugrupowań. Partia Włodzimierza Czarzastego straciła aż 2,1 pkt. proc.

Z badania IBRiS wynika, że progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,8 proc., partia Razem – 3,2 proc. oraz Polska 2050 – 1,4 proc.

7 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 60,3 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czytaj też:

