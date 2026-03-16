Decyzja Nawrockiego podzieliła Polaków. Oto najnowszy sondaż

Z sondażu UCE Research dla Onetu wynika, że największa grupa badanych ocenia decyzję prezydenta negatywnie – 28 proc. ankietowanych uważa, że była ona "zdecydowanie zła", a kolejne 11 proc. określa ją jako "raczej złą". Łącznie daje to 39 proc. odpowiedzi krytycznych wobec weta prezydenta.

Pozytywnie weto głowy państwa ocenia 34 proc. respondentów. W tej grupie 22 proc. badanych twierdzi, że była ona "zdecydowanie dobra”, natomiast 12 proc. uznaje ją za "raczej dobrą". Wyniki te wskazują, że choć istotna część opinii publicznej popiera działania prezydenta, liczba ocen negatywnych jest nieco wyższa.

Jednocześnie duży odsetek respondentów – 25 proc. – deklaruje brak jednoznacznej opinii w tej sprawie i wybiera odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Może to sugerować, że kwestia ustawy SAFE oraz decyzji o jej zawetowaniu nie jest dla części badanych wystarczająco jasna lub pozostaje tematem wymagającym dalszego wyjaśnienia w debacie publicznej.

Wyniki badania pokazują więc dość wyrównany podział opinii społecznych, przy niewielkiej przewadze ocen krytycznych wobec decyzji prezydenta.

Weto prezydenta ws. SAFE. Rząd wdraża plan B

Po tym, jak w czwartek (12 marca) prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, który przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy kredytowej z Komisją Europejską. Umożliwia to ustawa o obronie Ojczyzny autorstwa PiS.

Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że uchwała Rady Ministrów to obejście prawa i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent w wygłoszonym orędziu ostrzegł, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną".

