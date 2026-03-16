"Sikorski jest warchołem". PiS w ostrych słowach odpowiada KO

Sikorski stwierdził niedawno, że w sprawie SAFE politycy PiS zachowują się, jak "w najgorszych standardach XVIII-wiecznego warcholstwa".

Do tych słów właśnie odniósł się Bocheński podczas konferencji prasowej poświęconej unijnej pożyczce. - Słyszymy, że Radosław Sikorski nazywa polityków Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta warchołami, nawiązując do XVIII wieku. Pan Sikorski jest warchołem i to, co dzisiaj się odbywa, jest tego najlepszym przykładem – stwierdził Bocheński.

- Rozporządzenie SAFE po pierwsze jest w TSUE jako niezgodne z traktatami europejskimi. Po drugie nie znamy i ciągle opinia publiczna poznaje nowe warunki tam zapisane. Po trzecie jest to to samo, co kredyt we frankach szwajcarskich, tzn. dzisiaj może się zdawać, że to oprocentowanie jest dobre, za cztery lata okaże się, że zupełnie nie - dodał.

Nawrocki wetuje SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreślił. Porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.

W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. respondentów negatywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, podczas gdy 33,8 proc. ankietowanych uważa, że prezydent postąpił słusznie.

Czytaj też:

Nawrocki wetuje SAFE. Kierwiński: Zabrał policjantom nowe wyposażenieCzytaj też:

Błaszczak: Rozhisteryzowany Tusk próbuje ściągnąć nam te problemy na głowę