Nawrocki wetuje SAFE. Kierwiński: Zabrał policjantom nowe wyposażenie

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE. Głowa państwa przedstawiła powody swojej decyzji. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE –ogłosił Nawrocki. Jak zaznaczył polityk, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

Nawrocki zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby wspólnie podjąć prace nad przedstawionym przez niego "SAFE 0 procent".

Kierwiński uderza w prezydenta

Decyzję prezydenta krytykują politycy koalicji rządzącej. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński stwierdził, że weto Nawrockiego oznacza kłopoty dla policjantów i strażników granicznych.

– Na dziś wygląda to tak, że decyzją pana prezydenta Nawrockiego te pieniądze nie trafią do polskich policjantów. Pan prezydent Nawrocki swoją decyzją zabrał polskim policjantom, polskiej Straży Granicznej nowe wyposażenie, nowe uzbrojenie, zabrał Polakom np. kolejny element systemu antydronowego – stwierdził Kierwiński.

Szef MSWiA został zapytany, czy jest pomysł na sięgnięcie po pieniądze z unijnej pożyczki po wecie prezydenta. Kierwiński odparł, że rząd zrobi wszystko, aby "jak najwięcej z tych pieniędzy uratować, niezależnie od tego, jak bardzo jest to sabotowane przez polityków pisowskich i jak bardzo sabotuje to prezydent Nawrocki".

– Może być tak, że znajdziemy sposób, aby przez zakupy wojskowe doposażyć Policję i Straż Graniczną – stwierdził polityk KO.

Co o SAFE sądzą Polacy?

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował w poniedziałek wyniki sondażu dotyczącego programu SAFE. Wynika z niego, że 43 proc. respondentów uważa, iż unijna pożyczka na zbrojenia jest korzystna dla Polski. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych.

Kilka dni temu ta sama pracownia pokazała wyniki badania, w którym pytano o poparcie dla uczestnictwa Polski w programie SAFE. Wówczas poparcie deklarowało aż 52 proc. pytanych, zaś sprzeciw wyrażało 35 proc. To oznacza, że zaledwie w ciągu kilku dni ubyło zwolenników SAFE, a przybyło jego przeciwników.

