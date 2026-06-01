Żona ministra z lukratywną posadą. "Zarabia tu więcej niż prezydent Warszawy"

"Gazeta Wyborcza" opisuje w poniedziałek, jak Koleje Mazowieckie stały się "łupem polityków". Dziennik zwrócił uwagę na szczegółowe wydatki spółki, której właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wśród tzw. kosztów osobowych znalazło się m.in. nazwisko warszawskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej, która pełni funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju. Prywatnie jest to żona Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego warszawskiego regionu KO.

Gierzyńska-Kierwińska jest magistrem politologii. Studiowała także administrację publiczną oraz marketing. W latach 2002-2024 była radną dzielnicy Śródmieście. Pracowała m.in. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prowadziła polskie biuro eTwinning/Erasmus. Od 2024 r. jest radną Warszawy.

Żona Kierwińskiego w Kolejach Mazowieckich

Pytana o swoje kompetencje do pracy w Kolejach Mazowieckich, podkreśliła, że od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych, co – jak stwierdziła – jest "umiejętnością niezależną od branży". Zaznaczyła również, że w spółce pracuje od pięciu i pół roku.

Z oświadczeń majątkowych Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej wynika, że jej wynagrodzenie w Kolejach Mazowieckich systematycznie rośnie. W 2023 r. zarobiła 270,1 tys. zł, w 2024 r. – 295,3 tys. zł, a w 2025 r. – 342,7 tys. zł. Dla porównania, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w tym samym okresie otrzymywał rocznie od 235 tys. zł do 257 tys. zł.

Ponadto Gierzyńska-Kierwińska otrzymała w ubiegłym roku dietę radnej miejskiej w wysokości 55,6 tys. zł, z czego część była nieopodatkowana.

Jak podkreśliła "GW", wśród pracowników Kolei Mazowieckich Gierzyńska-Kierwińska cieszy się dobrą opinią, a w pracy pojawia się niemal codziennie.

Koleje Mazowieckie

Spółka Koleje Mazowieckie została powołana 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP Przewozy Regionalne jako pierwsza spółka samorządowo-kolejowa w Polsce. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2005 r., świadcząc usługi dla pasażerów na terenie województwa mazowieckiego.

Koleje Mazowieckie są jednym z największych regionalnych przewoźników kolejowych w kraju. Realizują przejazdy łączące Warszawę m.in. z: Chorzelami, Garwolinem, Małkinią, Mławą, Płockiem, Radomiem, Siedlcami, Sochaczewem i Żyrardowem. Pociągi wyjeżdżają też poza województwo mazowieckie, m.in. do Skierniewic, Kutna, Czeremchy, Działdowa i Szczytna. Dodatkowo przez całe wakacje codziennie uruchamiane są przejazdy pomiędzy Warszawą a Gdynią i Ustką.

