Kolejna baza wojsk USA w Polsce? Zaskakujące wyniki sondażu

21 maja prezydent USA Donald Trump ogłosił we wpisie na Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

W sondażu dla Radia ZET, IBRiS zapytał Polaków, czy "w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich?".

Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 44,1 proc. badanych, w tym "zdecydowanie tak" – 20,7 proc., zaś "raczej tak" – 23,4 proc.).

40,9 proc. respondentów jest przeciwnych kolejnej bazie wojsk USA w Polsce, z czego "raczej nie" – 25,6 proc. i "zdecydowanie nie" – 15,3 proc.

Zdania w sprawie nie ma 15 proc. uczestników sondażu.

Wojska USA w Polsce

W Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy – w ramach stałej oraz rotacyjnej obecności. Wśród żołnierzy stacjonujących w Polsce na stałe znajdują się: personel bazy tzw. tarczy antyrakietowej w pomorskim Redzikowie, wysunięte dowództwo 5. Korpusu sił lądowych USA w Poznaniu, garnizon w Poznaniu, załoga bazy w Powidzu, gdzie magazynowany i utrzymywany jest w gotowości sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej.

W ramach rotacyjnej obecności wojsk USA w Polsce stacjonuje amerykańska pancerna grupa bojowa, której pododdziały rozmieszczone są głównie na zachodzie kraju: w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu, Skwierzynie oraz Toruniu.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 22-23 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

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