Wiadomo, czy Polacy popierają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Zgodnie z uchwałą rady Warszawy od poniedziałku 1 czerwca w całym mieście zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wyniki sondażu CBOS

CBOS przeprowadził sondaż, w którym zadał zapytał Polaków, czy popierają nocy zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, czy są mu przeciwni.

49 proc. ankietowanych "zdecydowanie" popiera nocny zakaz sprzedaży alkoholu.

Odpowiedź "raczej popieram" wybrało kolejnych 20 proc.

7 proc. zdecydowanie sprzeciwia się nocnej prohibicji.

16 proc. jest "raczej przeciwnych" takiemu rozwiązaniu.

7 proc. nie ma zdania na temat nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Nadużywanie alkoholu w Polsce

Ponadto 46 proc. ankietowanych uważa nadużywanie alkoholu za bardzo duży problem w Polsce.

Największym uznaniem badanych cieszy się skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży trunków osobom nieletnim (94 proc.) oraz przestrzeganie zakazu picia w miejscach publicznych (84 proc.).

70 proc. badanych chciałaby także wprowadzenia całkowitego zakazu reklam alkoholu, z uwzględnieniem piwa.

Najmniejszym poparciem ankietowanych cieszy się z kolei pomysł zwiększenia akcyzy na napoje alkoholowe, który popiera 50 proc. ankietowanych.

23 proc. badanych w sondażu deklaruje, że w ogóle nie wydaje pieniędzy na alkohol, co oznacza wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu do 2019 roku.

Zmniejsza się natomiast odsetek osób uważających, że alkohol w Polsce jest raczej tani. Obecnie uważa tak 39 proc. pytanych (spadek o 8 pkt proc.). 37 proc.) ocenia, że alkohol jest raczej drogi, co stanowi wzrost o 7 pkt proc. w stosunku do danych z 2019 roku.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 9 do 19 kwietnia 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 944 osoby (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

