Co po wecie Nawrockiego? Polacy zabrali głos w sondażu

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Zauważył, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – ocenił.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt „Polski SAFE 0 proc”., jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie będzie go procedował.

W odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE Rada Ministrów przyjęła w piątek uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”.

Co po wecie ws. SAFE? Polacy zabrali głos w sondażu

USE Research na zlecenie portalu Onet.pl przeprowadziło sondaż, w którym zadało ankietowanym pytanie „które rozwiązanie po wecie prezydenta chciałby/chciałaby pan/pani, aby w pierwszej kolejności było wprowadzone w Polsce?”.

31,6 proc. odpowiedziało, że oczekuje „uruchomienia finansowania z unijnego programu SAFE”.

25,1 proc. opowiada się za „wprowadzeniem krajowego programu tzw. SAFE 0 proc”..

13,7 proc. uczestników sondażu chciałoby, aby na razie wstrzymać się od nowych pożyczek i zakupów zbrojeniowych.

3,9 proc. nie chce żadnego z rozwiązań zaproponowanych w badaniu.

4,8 proc. Polaków odpowiedziało „inne rozwiązanie niż wyżej wskazano”.

21 proc. – „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-15 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez platformę analityczno-badawczą UCE Research dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

Czytaj też:

