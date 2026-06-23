Korona Brauna postuluje wprowadzenie kary śmierci. Nie tylko dla morderców

W konferencji uczestniczyli m.in. europoseł Grzegorz Braun oraz przewodnicząca okręgu rzeszowskiego Korony Karolina Pikuła. Jednym z tematów było stanowisko partii w kwestii ochrony życia i bezpieczeństwa najmłodszych. Ugrupowanie opowiada się za przywróceniem kary najwyższej dla seryjnych dzieciobójców, gwałcicieli oraz pedofilów. Politycy i zaproszeni eksperci nawiązali do sprawy z lekarki z podkarpackiego Lutoryża.

Karolina Pikuła powiedziała, że dla Konfederacji Korony Polskiej bezpieczeństwo wszystkich Polaków – w szczególności tych nienarodzonych i bezbronnych – stanowi absolutny fundament programu. Działaczka przypomniała, że w podkarpackiej miejscowości Lutoryż, położonej dwadzieścia kilometrów od Rzeszowa, na prywatnej działce należącej do lekarki i byłej biegłej sądowej Magdaleny H., policja ujawniła kilkadziesiąt zbezczeszczonych ciał nienarodzonych dzieci.

Pikuła zapytała, czy miejsce to było nielegalną kliniką aborcyjną na wsi, czy też przestrzenią do prowadzenia makabrycznych eksperymentów. Przewodnicząca wyraziła opinię, że tego typu patologie drastycznie niszczą zaufanie obywateli do polskiego personelu lekarskiego, który w przeważającej większości składa się z uczciwych i ciężko pracujących medyków.

Braun: Kara śmierci dla dzieciobójców, zwyrodnialców i pedofilów

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Ocenił, że 12 lat pozbawienia wolności grożące Magdalenie H. jest skandalicznie niski w obliczu "podejrzenia o seryjne dzieciobójstwo lub współudział w zbrodni". Braun powiedział, że być może mamy do czynienia z działalnością zorganizowanej siatki przestępczej i wezwał prokuraturę do bezwzględnego zbadania wszystkich powiązań.

– W imieniu Konfederacji Korony Polskiej oświadczam: my domagamy się śmierci dla zbrodniarzy. Działamy i działać będziemy na rzecz przywrócenia kary głównej do kodeksu karnego. Dla seryjnych dzieciobójców, zwyrodnialców, dla pedofilów, dla tych, którzy podają dzieciom substancje narkotyczne, dla nich wszystkich kara śmierci jest jedyną sprawiedliwą odpłatą – deklarował Grzegorz Braun.

Braun nadmienił, że przedłożony postulat nie jest oderwany od współczesnych realiów, wskazując na przykłady zza Oceanu. Przywołał czerwcowe decyzje legislacyjne z amerykańskiego stanu Idaho, gdzie wprowadzono najwyższy wymiar kary za pedofilię, a także wcześniejsze rozwiązania prawne z Florydy i Tennessee. W ocenie europosła, jeśli państwo pozwala na bezkarne odbieranie życia najmniejszym, nikt w społeczeństwie – ani chory, ani starszy, ani zdrowy – nie może czuć się w pełni bezpieczny.

Czytaj też:

Konfederacja Korony Polskiej zmieni nazwęCzytaj też:

Braun musi zniknąć?