Konfederacja Korony Polskiej zmieni nazwę

Redaktor naczelny "Najwyższego Czasu!" Tomasz Sommer przekazał, że wiele wskazuje na to, że partia Grzegorza Brauna zmieni nazwę. – Oczywiście rewolucji nie będzie. Zamiast Konfederacja Korony Polskiej będzie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – ujawnił Sommer.

Jaka jest przyczyna takiej decyzji? – Po to, żeby uzyskać nieco lepszy wynik, gdyż niektórym wyborcom mogą się Konfederacje mylić. I krótko mówiąc nie wiedzą, która z nich jest Grzegorza Brauna – wyjaśnił Sommer.

Konfederacja Wolność i Niepodległość jest zarządzana przez 12-osobową Radę Liderów. Głównymi liderami są Sławomir Mentzen – prezes Nowej Nadziei i Krzysztof Bosak – prezes Ruchu Narodowego. Konfederacja Korony Polskiej jest z kolei bardziej znana jako druga Konfederacja albo po prostu Korona.

Sommer zapowiedział przy okazji, że niedługo "Najwyższy Czas!" pokaże wyniki badań mierzących bezpośredni wpływ nazwiska Brauna na wyborczy potencjał formacji.

Droga polityczna Grzegorza Brauna

Przypomnijmy, że w 2019 roku Grzegorz Braun wraz ze swoim środowiskiem politycznym dołączył do Konfederacji Wolność i Niepodległość współtworzonej przez Ruch Narodowy i KORWiN.

W swoich pierwszych wyborach – do unijnego parlamentu – formacja przyjęła nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Braun uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, a w 2023 roku został wybrany także do Sejmu X kadencji.

W czerwcu 2019 roku ogłosił powstanie własnej partii – Konfederacja Korony Polskiej, której rejestracja sądowa nastąpiła w styczniu 2020 roku. Korona stanowiła człon Konfederacji.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku zdobył mandat europosła i od tego sprawuje mandat w Parlamencie Europejskim.

W wyborach prezydenckich w 2025 roku Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, uzyskując 6,34 proc. głosów w pierwszej turze. Wskazało na niego 1,24 mln głosujących.

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