Braun musi zniknąć?

W RZECZY SAMEJ Jeśli sondaże mówią prawdę, to potwierdza się to, co pisałem na tych łamach kilka tygodni temu, a mianowicie, że w 2027 r. pojawią się tylko dwie możliwości stworzenia rządu.

Pierwsza, najbardziej upragniona przez prawicowych wyborców, to porozumienie trzech partii prawicowych: PiS, Konfederacji, Korony Grzegorza Brauna. Druga to forma tzw. wielkiej koalicji: KO plus PiS. Mówię „forma wielkiej koalicji”, bo z pewnością nie byłoby to możliwe z udziałem dwóch obecnych liderów, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.