Ważna konferencja w Sejmie. Obrona Gietrzwałdu sprawą całej Polski

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele działających w tym zakresie organizacji oraz posłowie Maria Kurowska i Dariusz Matecki z PiS. Sprawa jest bardzo poważna. Na tzw. błoniach gietrzwałdzkich – jest to dokładnie to miejsce, w którym odbywają się uroczystości związane z objawieniami Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – ma stanąć 7-hektarowa farma fotowoltaiczna. To jednak jedynie część planowanej zabudowy tak ważnego historycznie, religijnie i tożsamościowo miejsca.

Obrona Gietrzwałdu. Konferencja w Sejmie

Uczestnicy wydarzenia podkreślili, że inicjatywa stanowi kolejny istotny krok w działaniach na rzecz obrony Gietrzwałdu – miejsca o wyjątkowym znaczeniu duchowym, historycznym i narodowym. Jak przypomnieli, Gietrzwałd to nie tylko sanktuarium i miejsce uznanych przez Kościół objawień maryjnych, ale również część polskiego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej.

"Podkreślamy, że Gietrzwałd to sprawa Polski. W trosce o dobro wspólne apelujemy o współpracę ponad podziałami politycznymi, społecznymi i środowiskowymi. W obliczu wyzwań, przed którymi stoi to wyjątkowe miejsce, potrzebna jest jedność, odpowiedzialność i solidarność wszystkich, którym leży na sercu ochrona naszego narodowego dziedzictwa" – czytamy na profilu Komitetu Obrony Gietrzwałdu w social mediach.

Komitet zachęcił wszystkich obywateli, organizacje społeczne, ekspertów oraz przedstawicieli różnych środowisk do aktywnego włączenia się w działania na rzecz obrony Gietrzwałdu.

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Szczelna zabudowa wokół Sanktuarium

Sprzeciw dotyczy planu ogólnego gminy, a konkretnie skali planowanej tam industrializacji, która w daleko idącym zakresie ma zmienić otoczenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Przeciwko przedsięwzięciu protestuje część mieszkańców, liczne organizacje społeczne.

Szczególne niepokojący jest plan budowy 7-hektarowej farmy fotowoltaicznej na tzw. błoniach gietrzwałdzkich. Jest to dokładnie to miejsce, w którym odbywają się uroczystości związane z objawieniami Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gromadzące licznie ludzi z całej Polski.

Komitet Obrony Gietrzwałdu alarmuje, że chodzi nie o pojedynczą inwestycję, tylko o całościową zmianę funkcji terenów wokół miejscowości. Gietrzwałd i jej otoczenie mają zostać szczelnie obudowane halami, magazynami i innymi formami przemysłu. To – jak podkreśla Jacek Wiącek z Komitetu – budzi sprzeciw mieszkańców, którzy chcą zachować spokojny i sakralny charakter miejsca szczególnie ważnego dla polskiej tradycji religijnej.

Miejsce objawień Matki Bożej

Gietrzwałd to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień Matki Bożej, które trwały między 27 czerwca a 16 września 1877 roku. Matka Boża zwracała się do widzących w języku polskim, w gwarze warmińskiej. Okoliczne wioski stanowiły wysepki polskości, otoczone przez niemieckojęzyczną ludność Prus. Wydarzenia na Warmii pomogły w odrodzeniu ducha religijnego Polaków oraz przyczyniły się do wzmocnienia postaw patriotycznych w okresie zaborów.

W 2024 roku powstał film dokumentalny "Gietrzwałd 1877. Wojna światów" w reżyserii Grzegorza Brauna, opowiadający o tamtych wydarzeniach w kontekście geopolitycznym XIX wieku, kiedy na polskim terytorium mogło dojść do wojny rosyjsko-niemieckiej.