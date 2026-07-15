Waszyngton nie chce Brauna w rządzie Polski. Euforia posłów koalicji

Na początku 62 posiedzenia Sejmu posłowie tradycyjnie mogli krótko zabrać głos w trybie wniosków formalnych. Jedno z wystąpień należało do posła Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza, który zwrócił uwagę na wypowiedź Ellen Germain, specjalnej przedstawiciel Departamentu Stanu USA do spraw Holokaustu. Przebywając w Polsce oznajmiła ona, że rząd USA nie wyobraża sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Grzegorza Brauna.

– Panie Marszałku, drodzy umiłowani przywódcy, Wysoka Izbo. Trwa festiwal zakłamywania polskiej historii najnowszej. Kolejny etap tego zakłamania mieliśmy możliwość obserwować 10 lipca w Jedwabnem – powiedział Fritz, kiedy pojawił się na mównicy. – Nie chcemy ekshumacji czy chcemy ekshumacje? Chcemy prawdy czy nie chcemy prawdy? Kto stanie w prawdzie? Kto się domaga ekshumacji? – kontynuował.

Posłowie koalicji wznieśli oklaski

– Byliśmy tam również jako przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej i była niestety również pani, która nazywa się Ellen Germain ze Stanów Zjednoczonych, specjalny wysłannik Departamentu Stanu do spraw Holokaustu I co ona powiedziała? Że nie życzy sobie, żeby w przyszłym polskim rządzie była partia Grzegorza Brauna – przekazał.

Po tych słowach z ław zajmowanych przez posłów koalicji rządzącej rozległy się oklaski i okrzyki "brawo".

– Bijcie brawo, bijcie brawo temu, żeby obcy decydowali o tym, kto w Polsce tworzy rząd – powiedział Fritz. – W Polsce rząd ma być wybrany przez parlament, wybrany przez polski naród, nie przez was – dodał.

Grzegorz Braun w rządzie Polski? Ellen Germain: Rząd USA nie wyobraża sobie

Kontekstem to słów Germain była wypowiedź ambasadora USA w Warszawie Toma Rose’a z lutego bieżącego roku, kiedy twierdził on, że Stanom Zjednoczonym trudno byłoby zaakceptować obecność Brauna i kierowanej przez niego partii w rządzie polskim.

"Ocena polskiej polityki nie jest moim zadaniem; zajmuję się sprawami Holokaustu. Jednak czytałam ten wywiad i w pełni zgadzam się ze słowami ambasadora. Takie jest stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych. Nie wyobrażamy sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Brauna" – powiedziała Germain, cytowana przez Onet.

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