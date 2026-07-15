"Dalej załatwi używaną oponę". Mentzen kpi ze współpracy PiS z Wochem

Polityk opublikował komentarz w serwisie X. "Kaczyński załatwił PiSowi pakt senacki z Markiem Wochem. To fantastyczna wiadomość, widać, że PiS jest w stanie przyciągnąć bardzo wpływowych ludzi. W kolejnym kroku Kaczyński załatwi PiSowi używaną oponę do Stara. Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha:)" – kpi Sławomir Mentzen.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w środę nawiązanie współpracy z Markiem Wochem. Chodzi o budowę prawicowego paktu senackiego. – Porozumieliśmy się z panem Markiem Wochem. Będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie – ogłosił Jarosław Kaczyński. Jak wskazał, szczegóły paktu wyborczego nie są jeszcze uzgodnione. – Dziś przed całą prawą stroną sceny politycznej stoi problem jedności. Dezintegracja tej sceny prowadzi do zagrożenia, które sprowadza się do tego, że obecny obóz rządzący nie traci szansy na utrzymanie władzy – mówił prezes PiS.

Kaczyński, ogłaszając sojusz z Markiem Wochem, nie przesądził, jaki będzie jego kształt: – Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, który zainicjuje wspólne działanie, nie jest jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy, my opowiadalibyśmy się za komitetem.

Szef PiS podkreśla, że konieczne jest zjednoczenie, "by Senat przestał być miejscem, gdzie dominują lewica i liberałowie". – To współpraca ważna, bo ważni są Bezpartyjni Samorządowcy, szersza paleta ugrupowań, środowisk, które dzięki działaniu pana prezesa się zjednoczyły – dodał.

Przypomnijmy, że Marek Woch w 2025 r. był jednym z kontrkandydatów Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, ale nie dostał się do drugiej tury (uzyskał najsłabszy wynik – 0,09 proc. głosów). W środę podziękował Kaczyńskiemu za podjęcie współpracy. Następnie tłumaczył arytmetykę wyborczą, wskazując, jak istotne jest porozumienie sił prawicowych. – Jako Bezpartyjni Samorządowcy jesteśmy też przygotowani do samodzielnych wyborów do Sejmu – zapewniał Woch.

Bosak dogada się z Kaczyńskim?

Niedawno media donosiły, że PiS chce budować pakt z częścią Konfederacji – chodzi o Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. – Będziemy rywalizować w kampanii wyborczej. Dlaczego mielibyśmy umawiać się z naszymi rywalami na tak zwaną nieagresję? – powiedział Krzysztof Bosak w Radiu Zet, pytany czy jest gotowy podpisać pakt o nieagresji między Konfederacją a PiS.

– Pakt senacki to jest porozumienie o podziale okręgów – i takiego porozumienia nie wykluczam, dlatego że większość centrolewicowa w Senacie jest zła dla Polski, a my jesteśmy po to, żeby osiągać rzeczy dobre dla Polski – wskazał.

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