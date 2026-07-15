Tak chcą głosować Polacy. Oto najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych nie przyniósłby rewolucji w Sejmie. Na czele zestawienia wciąż znajduje się partia Donalda Tuska. Za nią – Prawo. Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Tym razem nad progiem wyborczych znalazły się jeszcze trzy partie.

Na kogo chcą głosować Polacy

Według badania United Surveys by IBRiS na Koalicję Obywatelską chce w tej chwili głosować 28,6 proc. respondentów. To mniej o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło poparcie w wysokości 23 proc. To także spadek o 1,1 pkt proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Chęć głosowania na to ugrupowanie wyraziło 15,7 proc. badanych (wzrost o 3,5 pkt proc.).

W Sejmie znalazłby się jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 10,2 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.), Lewica, na którą chce głosować 7,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz PSL, które otrzymało 5,2 proc. wskazań (więcej o 0,2 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyły z kolei Partia Razem (4 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To spadek o 2,6 pkt proc.

Po przeliczeniu tych wyników na sejmowe mandaty Koalicja Obywatelska miałaby 158 posłów, a PiS – 125. Konfederacja weszłaby do Sejmu z 83 mandatami, a Konfederacja Korony Polskiej z 51. Lewica mogłaby liczyć na 34 mandaty, a PSL wprowadziłoby zaledwie 9 posłów. W takiej sytuacji większość miałaby obecna opozycja (PiS + Konfederacja + Korona) – 259 mandatów.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-12 lipca 2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

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