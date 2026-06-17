Jak chcą głosować Polacy? Dobre wieści dla opozycji

Gdyby wyniki sondażu znalazły odzwierciedlenie w wyborach, do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Lewica oraz PSL.

PiS odrabia straty

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, największym poparciem wyborców cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 29,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała jednak wyraźny wzrost poparcia – o 1,2 punktu procentowego. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja, która może liczyć na 12,2 proc. głosów, notując spadek o 1,3 punktu procentowego.

Czwarte miejsce przypadło Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie uzyskało 9,6 proc. poparcia i jako jedyne spośród większych formacji zanotowało znaczący wzrost – o 1,4 punktu procentowego. Na Lewicę chce głosować 7,1 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Próg wyborczy przekracza również Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało dokładnie 5 proc. wskazań. Ludowcy poprawili swój wynik o 0,9 punktu procentowego względem poprzedniego pomiaru.

Poza parlamentem znalazłaby się Partia Razem z poparciem na poziomie 3,1 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało 1,4 proc. respondentów. Niezdecydowanych pozostaje 7,7 proc. badanych.

Symulacja podziału mandatów w Sejmie – opozycja z większością

Według przedstawionej symulacji podziału mandatów w Sejmie:

Koalicja Obywatelska – 177 mandatów

– Prawo i Sprawiedliwość – 140 mandatów

– Konfederacja – 60 mandatów

– Konfederacja Korony Polskiej – 43 mandaty

– Lewica – 27 mandatów

– Polskie Stronnictwo Ludowe – 13 mandatów

Łącznie:

Blok rządzący (KO + Lewica + PSL) – 217 mandatów (14 mniej niż większość).

(14 mniej niż większość). Opozycja (PiS + Konfederacja + Korona) – 243 mandaty, czyli większość w Sejmie (wymagane 231 mandatów).

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na próbie około 1000 osób metodą CATI i CAWI. Szacowany błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.

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