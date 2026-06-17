Pierwsze komentarze. "Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski", "zawsze czuli się kastą"

W środę na portalu Kanału Zero ukazał się kolejny artykuł Patryka Słowika "Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków KO przyjmował SOR Dawida Kacprzyka". Dowiadujemy się, że stworzono specjalną ścieżkę przyjęć dla działaczy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. "Polityczni VIP-owie nie musieli czekać na przyjęcie, mieli wykonywany ogrom badań, których przeprowadzenie nie jest standardem w medycynie ratunkowej, a oczekiwanie na wynik mogli sobie umilić w specjalnie wydzielonym dla nich pomieszczeniu".

Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów z KO i ich rodzin

"Błyskawiczne przyjęcia, wykonywanie pakietów kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu badań w bardzo krótkim czasie, możliwość przebywania w innym pomieszczeniu niż ogół pacjentów. W Warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybszą i bardziej komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Zero.pl ma na to dokumenty" – czytamy w nowej publikacji Słowika. Dziennikarz już zapowiedział, że będzie ciąg dalszy.

Jabłoński: Ci ludzie muszą odejść

"Dla Polaków – kolejki, limity, odwoływanie zabiegów, likwidacja oddziałów, terminy na 2028 rok. Dla swoich – szybka ścieżka i salonik VIP. Ci ludzie muszą odejść – i ponieść konsekwencje tego co zrobili" – napisał Paweł Jabłoński z PiS.

Cieszyński: Warszawski Szpital Południowy ma stratę

"Warszawski Szpital Południowy ma stratę. Prezes szpitala Anna Łukasik zadbała za to, aby działacze PO na specjalnie wydzielonej sekcji SOR-u mieli nowe wygodne meble. Powiedzieć że wstyd, to nic nie powiedzieć" – skomentował Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia.

Czarnek: SOR-express dla polityków KO

"Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Nie ma terminów dla pacjentów. Jest za to 1,6 mln zł dla młodego działacza KO i SOR-express dla innych polityków KO. Ekipa Tuska stworzyła dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, a druga stoi przy korycie" – to z kolei wpis wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka.

Karczewski: Szpital Południowy prywatnym folwarkiem KO

"Szpital Południowy prywatnym folwarkiem Platformy Obywatelskiej. Dojenie publicznych pieniędzy z NFZ. Przecież my wszyscy płacimy takie same podatki i każdy pacjent powinien mieć równy dostęp do świadczeń. Ale to zawsze tak było. Politycy PO zawsze czuli się kastą, elitą, panami świata" – pisze Stanisław Karczewski, poseł PiS, z zawodu chirurg.

Warchoł: Jesteście bandą hipokrytów

"Chorych Polaków skazujecie na cierpienie a nawet śmierć w gigantycznych kolejkach do lekarza, a dla swoich macie w publicznych szpitalach pomoc od ręki i specjalne pokoje wypoczynkowe. Jesteście bandą hipokrytów pogardzającą ludźmi" – skomentował Marcin Warchoł, poseł PiS.

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