Rok zmian i brak efektów. Bilans rządów Żurka w resorcie

Mimo zapowiedzi szybkiego przywrócenia praworządności i głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwości, po roku urzędowania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka sądy nadal borykają się z przewlekłością postępowań, konfliktami wewnętrznymi oraz nierozwiązanym problemem statusu tzw. neosędziów – ocenia w czwartek (23 lipca) "Rzeczpospolita".

Jak przypomina dziennik, Żurek objął stanowisko po Adamie Bodnarze z deklaracją przywrócenia zasad państwa prawa oraz uporządkowania sytuacji w sądownictwie.

Jednym z głównych celów miało być rozwiązanie kwestii sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z czasów rządów PiS. Rok później kompleksowe reformy nadal jednak nie zostały przeprowadzone.

Według gazety, część działań ministra ograniczyła się do decyzji personalnych, w tym odwołań prezesów sądów i zmian kadrowych w prokuraturze.

Kluczowe projekty ustaw utknęły jednak z powodu sporu politycznego oraz zapowiadanych wet prezydenta, co utrudniło wdrożenie zmian wymagających uchwalenia nowych przepisów.

Bilans roku Żurka w resorcie sprawiedliwości. "Na przełom nadal czekamy"

"Mimo dużej determinacji (...) Żurek nie naprawił wymiaru sprawiedliwości. Na wyroki obywatele nadal czekają bardzo długo, sądownictwo trawią wewnętrzne konflikty, a prokuratura nie została odpolityczniona. Choć coś drgnęło, to na przełom i obiecywane uzdrowienie Temidy nadal czekamy" – napisano w artykule.

Eksperci cytowani przez "Rz" podkreślają, że bez ustawowych zmian dotyczących KRS, Sądu Najwyższego oraz statusu tzw. neosędziów przywrócenie stabilności w wymiarze sprawiedliwości będzie bardzo trudne.

Jednocześnie wskazują, że część reform pozostaje uzależniona od współpracy z prezydentem i większości parlamentarnej.

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