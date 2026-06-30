Bosak o lewicowym premierze: To zakrawa na ponury żart

Władze Hiszpanii legalizują status części nielegalnych imigrantów. Chętnych jest znacznie więcej niż mówiły przed wydaniem dekretu. Przybysze dostali miesiące na złożenie wniosku. Termin mija we wtorek. Pedro Sanchez, premier skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w Madrycie, ponownie wyraził zadowolenie z podjętej polityki.

Wezwania skierowane do Komisji Europejskiej z żądaniem natychmiastowego usunięcia Hiszpanii ze Strefy Schengen spotkały się z milczeniem. Cudzoziemcy z Afryki każdego dnia przedostają się przez to państwo do Europy. "My nie wiemy kim są ci ludzie. Ale potem siedzą w samolotach i latają po całej strefie Schengen" – powiedział w wywiadzie dla niemieckiej prasy urzędnik pracujący na Wyspach Kanaryjskich.

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zwrócił w tym kontekście uwagę, że Sanchez "z nieskrywaną dumą ogłasza, że w rządzonym przez niego kraju jest już ponad milion nielegalnych imigrantów, których pobyt w Hiszpanii ma zostać teraz zalegalizowany".

Jak dodał, hiszpański rząd nie czyni wysiłków, by realnie powstrzymać dalszy napływ nielegalnych imigrantów. "Unijna agencja Frontex odnotowuje co roku kilkadziesiąt tysięcy (!) nielegalnych wjazdów do Hiszpanii" – napisał wicemarszałek Sejmu.

Hiszpania legalizuje nielegalnych imigrantów. Bosak: Ideologiczny obłęd

Polityk ponownie wyraził stanowisko Konfederacji w pełni potępiające politykę masowej migracji. "Tolerowanie takiej skali napływu nielegalnych i niesprawdzonych w żaden sposób imigrantów, a następnie legalizowanie ich hurtem, to ideologiczny obłęd. Na ponury żart zakrawa fakt, że prowadząc taką politykę premier Sanchez jednocześnie popiera mechanizm relokacji imigrantów w ramach paktu migracyjnego i domaga się, by inne państwa (w tym Polska) przyjmowały do siebie część napływających do Hiszpanii imigrantów" – czytamy we wpisie posła Konfederacji na X.

"Sytuacja w Hiszpanii potwierdza, że mechanizm relokacji należy jednoznacznie odrzucić. Ani jednej złotówki z polskiego budżetu na rozwiązywanie problemów, które inne państwa same sobie stworzyły i których nie zamierzają rozwiązywać. Ani jednego «relokowanego» do Polski imigranta" – podkreślił Bosak.

Polskie władze zapewniają, że Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw w ramach paktu migracyjnego UE, ani ponosić żadnych związanych z tym kosztów. Zarówno Konfederacja, jak i PiS oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna nie wierzą w obietnice rządu Donalda Tuska w tym zakresie. Wszystkie te ugrupowania zapowiadają jednostronne wypowiedzenie przez Polskę paktu migracyjnego, jeśli obejmą władzę.

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