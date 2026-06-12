Pakt migracyjny UE wszedł w życie. Ważny komunikat rządu

W piątek 12 czerwca wszedł w życie pakt o migracji i azylu Unii Europejskiej (pakt migracyjny). Istotą regulacji jest rozlokowywanie nielegalnych imigrantów po całej Unii Europejskiej, włączając w to także te państwa, które do tej pory nie otworzyły swoich granic na masową migrację. Jeśli dany rząd odmówi, podatnicy tego państwa będą musieli płacić do Unii Europejskiej kary finansowe.

W listopadzie polski rząd wniósł o zwolnienie naszego kraju z przymusu relokacji migrantów, argumentując to presją migracyjną ze strony Białorusi oraz przyjęciem ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy. Warszawa taką zgodę uzyskała – na razie do końca tego roku, jednak rząd zapewnia, że na tym nie koniec i Polska i tak nie przyjmie imigrantów.

MSWiA zapewnia: Polska nie będzie przyjmować migrantów

W związku z wejściem w życie unijnej regulacji, Rzecznik Prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka opublikowała post, w którym powtórzyła wcześniej wyrażane zapewnienie rządu, że Polska nie będzie wpuszczała imigrantów w ramach paktu migracyjnego, ani płaciła Komisji Europejskiej kar. MSWiA zapewnia, że "Polska nie wdroży postanowień Paktu, które zagrażają bezpieczeństwu Polek i Polaków".

W komunikacie MSWiA czytamy: "Wejście w życie unijnego paktu migracyjnego ma za zadanie pomóc odzyskać kontrole nad migracjami w Unii Europejskiej. Nie zmienia się sprzeciw wobec mechanizmów, które mogłyby choć w najmniejszym stopniu zmniejszać bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jednocześnie przez ostatnie dwa lata udało się dostosować wiele zapisów Paktu do polskiej specyfiki, w tym wyłączenia Polski z relokacji migrantów czy ponoszenia z tego tytułu opłat. Zostało to osiągnięte dzięki negocjacjom ministra Marcina Kierwińskiego, ministra Tomasza Siemoniaka, wiceministra Macieja Duszczyka oraz innych przedstawicieli MSWiA, MSZ i Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Polska będzie stosowała tylko te przepisy, które wzmacniają ochronę granicy, uszczelniają politykę migracyjną oraz zwiększają dostęp do danych pozwalających walczyć z nielegalną migracją".

Co zostanie wprowadzone?

"Do krajowego porządku prawnego zostaną wprowadzone wyłącznie te elementy unijnych przepisów, które realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa migracyjnego. To przede wszystkim nowe przepisy dotyczące polityki powrotów, zakaz instrumentalizacji migracji oraz instrumenty zaostrzające procedury w sytuacjach nagłego zagrożenia lub masowego napływu migrantów. Polska nie zamierza zatem odchodzić od rozwiązań zawieszających prawo do azylu sprawdzające się w praktyce, a wojewódzkie sądy administracyjne uznają je za zgodne z polską Konstytucją oraz konwencjami międzynarodowymi" – informuje rząd.

MSWiA stwierdza, że "Polska aktywnie i skutecznie zabiegała o uwzględnienie przez instytucje unijne problemu instrumentalizacji i weaponizacji migracji, a także o wypracowanie nowej, bardziej efektywnej polityki powrotowej dla osób przebywających w Europie nielegalnie. Polska w pełni popiera nowe, szybsze procedury opuszczania terenu UE przez cudzoziemców, których pobyt uznano za niepożądany. Obecnie jesteśmy jednym z liderów Unii Europejskiej pod względem skuteczności realizowanych deportacji oraz powrotów dobrowolnych – od 2022 r. liczba skutecznych deportacji wzrosła o 200 proc".

W dalszej części komunikatu wskazano, że Polska opowiada się za głęboką reformą unijnego podejścia do migracji i apeluje o jak najszybsze podjęcie prac nad wdrożeniem założeń "Deklaracji Kiszyniowskiej".

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