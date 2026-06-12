Pakt migracyjny już obowiązuje. "Polska jednostronnie wypowie tę szkodliwą umowę"

Od dziś wchodzi w życie wchodzi unijny pakt migracyjny.

Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska została zwolniona z części zapisów.

Premier Donald Tusk zapewniał w maju 2024 roku, że "Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego".

Pakt migracyjny wchodzi w życie

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, kandydat tej partii na premiera, na opublikowanym nagraniu zauważył, że dziś w życie wchodzi pakt migracyjny.

– Rozwiązanie, które ma przerzucić odpowiedzialność za błędne decyzje polityków z zachodniej Europy na takie państwa jak Polska. Do czego doprowadziła nielegalna migracja? Widzimy na ulicach wielu miast w Europie. Berlin, Londyn, Paryż. Te miejsca przestają być bezpieczne właśnie ze względu na przestępstwa popełniane przez cudzoziemców, przede wszystkim z Afryki i Bliskiego Wschodu – mówił.

Przypomniał, że "Polska pozostała bezpieczna dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, który wycofał nas ze szkodliwej decyzji Ewy Kopacz w sprawie automatycznej relokacji migrantów".

– Skutecznie przeciwstawiliśmy się także paktowi migracyjnemu. Ale wrócił Tusk, a wraz z nim pakt migracyjny – widmo tego, że Polskę zaleje fala agresywnych i niebezpiecznych migrantów – mówił.

Czarnek: Tusk kłamie

Zdaniem Przemysława Czarnka "Tusk kłamie, że Polska jest wyłączona z paktu".

– To tylko czasowe i niepewne odraczanie oraz uzależnienie od decyzji Komisji Europejskiej. Wystarczy jedno słowo Ursuli von der Leyen, żeby Polska była zmuszona do przyjmowania migrantów albo poruszania absurdalnie wysokich kosztów za odmowę. Trzeba to zatrzymać. O bezpieczeństwie Polski mają decydować polskie władze wybrane przez obywateli, a nie urzędnicy Brukseli – podkreślił.

"Gdy PiS wróci do władzy, Polska jednostronnie wypowie pakt migracyjny"

Przemysław Czarnek zauważył, że "my zawsze przeciwstawialiśmy się nielegalnej migracji".

– Dlatego deklaruję – gdy Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, Polska jednostronnie wypowie pakt migracyjny. Nie będziemy się prosić o czasowe odroczenia, ani negocjować ustępstw. Po prostu wypowiemy tę szkodliwą umowę. Bo tego wymaga interes bezpieczeństwa Polski – przekazał wiceprezes PiS.

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