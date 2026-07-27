Tak zagłosowaliby Polacy. Tyle poparcia w sondażu ma partia Morawieckiego

Nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 24-25 lipca, czyli wtedy, kiedy ważyły się losy Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Sondaż IBRiS. Ilu Polaków wzięłoby udział w wyborach?

W sondażu zapytano: "Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy oddałby(aby) pan(i) w nich swój głos?".

39,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak. 11,7 proc. udzieliło odpowiedzi raczej tak. Z kolei 20,2 proc. raczej nie wzięłoby udziału w wyborach. 26,5 proc. ankietowanych zdecydowanie nie poszłoby do urn. 1,9 proc. ankietowanych nie wie, czy wzięłoby udział w wyborach do Sejmu i Senatu.

Sondaż poparcia dla partii politycznych. Na ile może liczyć ewentualne ugrupowanie Morawieckiego?

Jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych, to najwyższe – 30,1 proc. – ma Koalicja Obywatelska.

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 17,3 proc. Polaków.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,3 proc.

Kolejna jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna — 10,9 proc. poparcia.

W sondażu uwzględniono potencjalną partię byłego premiera. Na Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chciałoby zagłosować 7,4 proc. ankietowanych.

W sondażu IBRiS Lewica może liczyć na 7,0 proc. poparcia.

Do Sejmu nie dostałyby się: PSL – 2,8 proc. Razem – 1,6 proc. oraz Polska 2050 – 0,5 proc.

Nikt nie zadeklarował chęci głosowania na inne ugrupowanie. 10,1 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

W porównaniu z sondażem IBRiS z początku lipca, PiS traci blisko 6 pkt proc. Poparcie dla Konfederacji spada o 1 pkt proc., a dla Konfederacji Korony Polskiej – o 0,1 pkt proc.

"Co najważniejsze, rozłam w PiS aktualnie nie zmienia zasadniczo struktury poparcia. Jeszcze 2-3 lipca szeroko rozumiany blok prawicowy – PiS i obie Konfederacje – miał w badaniach IBRiS łącznie 47,5 proc. Dziś te same ugrupowania wraz z Rozwojem Plus mają 47,9 proc" – podkreśla "Rzeczpospolita".

Poparcie dla KO rośnie o 1 pkt. proc w porównaniu z poprzednim sondażem. Spadek o 1,4 pkt proc. notuje Lewica. Poparcie dla PSL spadło z kolei o 1,1 pkt proc.

Czyi wyborcy zagłosowaliby na "Rozwój Plus"?

"Rzeczpospolita" poznała też wyniki stratyfikacji elektoratu ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego.

"Widać, że pozycja startowa Morawieckiego to niemal wyłącznie wyborcy, którzy w 2023 roku głosowali na PiS (blisko 86 proc.), a 13 proc. to wyborcy dawnej Trzeciej Drogi. W badaniu nie widać migracji do potencjalnego ugrupowania byłego premiera wyborców Konfederacji. Jeśli chodzi o autoidentyfikację, warto odnotować, że 83 proc. wyborców Morawieckiego w tej próbie określa się jako prawica, 11 proc. jako centrum, a 6 proc. jako lewica" – czytamy.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej", 24–25.07.2026, próba: 1000 osób, CATI.

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