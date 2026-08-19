Pijany Ukrainiec za kierownicą z zakazem prowadzenia zdemolował kilka aut

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 16 w okolicach ulicy Piaskowej w Rzeczycach w woj. śląskim nad jeziorem Dzierżno Duże.

Rzeczyce. Pijany imigrant z Ukrainy z zakazem prowadzenia samochodów uszkodził 10 aut

Kierowca volvo taranował zaparkowane auta. Dzięki interwencji obecnych na miejscu osób agresora udało się zatrzymać do czasu przyjazdu policji. Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że imigrant posiada już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu.

Osiem uszkodzonych pojazdów to samochody osobowe. Dwa kolejne to kampery. "Świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, jednak musieli uciekać przed rozpędzonym Volvo, aby uniknąć potrącenia. Ostatecznie mężczyzna zaklinował się pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Wtedy plażowicze odebrali mu kluczyki i dokonali obywatelskiego zatrzymania" – podało RMF FM.

30-letni Ukrainiec był agresywny. Na szczęście nie odniósł obrażeń. Imigrantowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ukrainiec zabił seniorkę i uciekł

Tego samego 38-letni Ukrainiec śmiertelnie potrącił 74-letnią kobietę i zbiegł z miejsca wypadku. Dzięki intensywnej akcji policji, został namierzony wraz z osobą, która próbowała go kryć.

Do zdarzenia doszło na drodze Radliczyce-Rajsko pod Kaliszem w południowej Wielkopolsce. Wypadek spowodował kierujący samochodem osobowym obywatel Ukrainy. Mężczyzna potrącił 74-letnią kobietę, która wracała do domu z miejscowych dożynek.

Policja poinformowała, że ofiara szła prawidłową stroną jezdni. Wiadomo, że uderzenie było silne, a kierowca uciekł z miejsca wypadku. Seniorki nie udało się uratować.

Rzecznik policji z Kalisza, podkomisarz Anna Anna Jaworska-Wojnic zaapelowała o pomoc do wszystkich, którzy mogą pomóc znaleźć sprawcę wypadku. W środę pojawiła się informacja, że udało się namierzyć i zatrzymać kierowcę.

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