Jedna lista KO i PSL? Sondaż odpowiada na dylemat Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Portal Onet.pl w ubiegłym tygodniu informował, że podczas ostatniego spotkania liderów koalicji rządowej, które odbyło się w poprzedni poniedziałek, premier Donald Tusk miał nalegać na wspólny start całego obozu rządzącego w wyborach parlamentarnych w ramach jednej listy.

Według serwisu, szef rządu miał przekonywać Włodzimierza Czarzastego, lidera Nowej Lewicy i Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera PSL, że jedna lista jest najbezpieczniejszą drogą do utrzymania władzy.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, był pytany o te doniesienia we wtorek w Wirtualnej Polsce. – Nie, to jest kłamstwo. Coś było, ale trochę inaczej – powiedział.

– Bliskie mojemu sercu jest, by utworzyć dwie listy wyborcze. Jedną listę centroprawicową, którą PSL mógłby tworzyć potencjalnie z Koalicją Obywatelską, a drugą centrolewicową, w której jedną z ról odgrywałaby Nowa Lewica – przyznał.

Sondaż: KO i PSL na jednej liście?

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", badanych zapytano, czy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe powinny startować do wyborów parlamentarnych na wspólnych listach.

Wśród wyborców KO aż 85 proc. odpowiedziało, że tak. 15 proc. jest przeciwnego zdania.

Z kolei, jeśli chodzi o wyborców PSL, to 72 proc. jest za wspólnym startem do wyborów z KO, 28 proc. jest przeciwko temu pomysłowi.

– Byłoby ogromnym błędem, gdyby partie wystartowały w wyborach osobno. Byłoby to osłabieniem frontu chadecko-liberalnego. Zresztą aspiracje i cele programowe premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza pasują do siebie jak ulał. Niektórzy działacze PSL twierdzą, że koalicji wyborczej nie będzie, ale to podejście typu "okręt tonie, a my chcemy płynąć dalej" – mówi politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu.

Ekspert dodał, że wyniki sondaży pokazują, że PSL nie ma innego wyjścia, tylko współpracować z koalicjantem.

Sondaż wykonano w dniach 7–8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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