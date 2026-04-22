90 mld euro dla Ukrainy. Zapadła jednomyślna decyzja państw UE

Do tej pory decyzję ws. sankcji oraz pożyczki blokowały Węgry.

Zgodę wyrazili ambasadorowie krajów UE. Jednak to jeszcze nie koniec procesu, gdyż decyzja, aby została finalnie zaakceptowana, musi teraz zostać zatwierdzona przez rządy państw członkowskich. Może to mieć miejsce już w najbliższy czwartek. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Do tej pory nowy pakiet sankcyjny blokowały Węgry ze Słowacją. Dopiero gdy we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że naprawa rurociągu Przyjaźń została zakończona, oba państwa zmieniły decyzję.

20 pakiet sankcji. Co zawiera?

Nowy pakiet sankcji zakłada m.in. pełne wstrzymanie morskiego transportu rosyjskiej ropy oraz kolejne kroki wymierzone w tzw. "flotę cieni" – stare statki używane przez Rosję do omijania zachodnich ograniczeń.

Dwudziesty zestawprzewiduje także zmniejszenie eksportu do Rosji o 360 mln euro. Ograniczenia obejmą m.in. traktory, wyroby gumowe oraz usługi związane z cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo poszerzony zostanie zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i surowców krytycznych o łącznej wartości 570 mln euro.

Komisja Europejska wcześniej zapowiadała również dodanie około 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych do listy sankcyjnej oraz działania przeciwko wykorzystywaniu kryptowalut przez Rosję w celu omijania restrykcji.

Rurociąg "Przyjaźń". Spór między Węgrami a Ukrainą

W poniedziałek przyszły premier Węgier Peter Magyar powiedział, że jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg "Przyjaźń" jest gotowy do transportu ropy, Ukraińcy powinni go "uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą". – Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę zgodnie z umowami – podkreślił. Lider partii Tisza zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera Węgier, wycofa blokadę nałożoną przez Viktora Orbana na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Kijów – zakrojonych na szeroką skalę ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rurociąg "Przyjaźń" jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło Węgry i Słowację do korzystania z rezerw oraz wywołało ostry spór z Ukrainą. Budapeszt zablokował przyjęcie unijnej pożyczki dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Czytaj też:

