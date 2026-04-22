Zełenski zabiega o spotkanie z Putinem. Jest prośba do Turcji

O chęci zorganizowania spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Jego wypowiedź w tej sprawie cytuje agencja Interfax-Ukraina.
Zełenski chce się spotkać z Putinem. Ukraińcy zwrócili się o pomoc do Turcji
Tłumacząc powody ukraińskich działań w tym zakresie polityk wskazał chęć nadania nowego impulsu dyplomatycznego relacjom. Wiadomo, że Ukraińcy zwrócili się o pomoc w tej sprawie do władz w Ankarze. Nie wiadomo jednak, jak Turcja zareagowała na taką prośbę.
– Poprosiliśmy o to Turków, a także zwróciliśmy się do innych stolic. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turcji – powiedział Sybiha.
Z informacji przekazanej przez szefa ukraińskiej dyplomacji wynika, że Zełenski jest otwarty na spotkanie z rosyjskim przywódcą także w innych stolicach. Wykluczył jedynie możliwość spotkania się w Rosji i na Białorusi. – Jeśli jednak inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam. Jest to dla nas ważne – oświadczył.
Turcja gotowa do pomocy. Erdogan ma tylko jeden warunek
W kontekście tych doniesień media przypominają wygłoszone w piątek podczas 5. Forum Dyplomatycznego w Antalyi przemówienie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Wyraził w nim gotowość do wspierania bezpośrednich rozmów między Ukrainą a Rosją, w tym m.in. ewentualne spotkanie przywódców. Turecki przywódca podał jednak warunek takiego wsparcia: zgodę na to muszą wyrazić obie strony.
Ukraińscy żołnierze zatrzymani. Domagali się gigantycznej łapówki
